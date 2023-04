МААЕ: АЕЦ "Аккую" ще произвежда енергия и след 100 г.

Първата турска атомна електроцентрала "Аккую", която се строи от руската държавна корпорация "Росатом", ще може да произвежда енергия и сто години след пускането й в експлоатация, заяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси на церемонията по зареждането на първата партида ядрено гориво в първия енергоблок на този обект, съобщи ТАСС.

Турция тази година отбелязва стогодишен юбилей и АЕЦ "Аккую", след като минат сто години, все още ще произвежда чиста атомна енергия за тази страна, каза той, цитиран от БТА. #Nuclear energy should always be a force for good. Delighted to accompany 🇹🇷 #Türkiye on this historic day where the #Akkuyu project is becoming a reality, at the ceremony of the arrival of the first nuclear fuel at Akkuyu Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/iUMlMpbZQV — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 27, 2023

Гроси заяви също, че АЕЦ "Аккую" има всички компоненти, за да бъде наречена най-безопасната атомна електроцентрала в света, предаде БТА.

"Ние сме напълно уверени, че когато тя бъде въведена в експлоатация, както разбирам до края на годината, това ще бъде плюс за всички извън всякакви съмнения", каза той в отговор на въпрос за безопасността на централата.