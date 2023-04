ЕК се споразумя с България и още 4 страни за украинския внос

България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия постигнаха споразумение за разрешаване на транзита на украински хранителни продукти. Това съобщи Европейската комисия, след като бяха наложени временни забрани върху хранителните продукти на фона на протестите на земеделски производители.

„Европейската комисия постигна принципно споразумение с България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия относно украинските селскостопански и хранителни продукти”, съобщи в профила си в Twitter Валдис Домбровскис, комисар на ЕС по въпросите на търговията. "Предприехме действия, за да отговорим на опасенията както на земеделските стопани в съседните държави от ЕС, така и на Украйна”, посочи още той. 🤝WE HAVE A DEAL🤝@EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products.



Домбровски съобщи и че всички точки от споразумението са договорени и с Украйна. Сред тях е и изискване България, Полша, Словакия и Унгария да оттеглят забраната за внос на украинско зърно, като Евросъюзът ще отпусне пакет от 100 милиона евро за подпомагане на засегнатите производители тези държави.

Малко след това председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че приветства решението. По думите ѝ споразумението ще помогне на Украйна, но и ще предотврати задълбочаването на глобалната продоволствена криза, предаде NOVA.