Зукърбърг пуска конкурент на "Туитър"

Instagram готви пускането на собствено текстово приложение, което ще конкурира Twitter.

Сега се провеждат тестове, като са привлечени доста анонимни звезди.

Предполага се, че новата услуга ще бъде отделена от Instagram и може да заработи от юни, написа в туитър предопадавателката от Калифорнийския университет Лия Хаберман, която пусна и скриншот от ранна версия на приложения.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.



So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.



It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl — Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023

Преди дни се появиха съобщения, че Meta, собственикът на Instagram, работи над текстово приложение под кодовото име P92 или "Барселона".

Появата на новото приложение е свързано и с падението на Twitter, след като приложението бе купено от Илон Мъск. Доста знаменитости се отказаха от него.