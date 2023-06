В София топкосмолог разкрива тайните на тъмната страна на Вселената

През юли Европейската космическа агенция и SpaceX изстрелват “Окото”

- сателита “Евклид”, който ще разгадава тайните на тъмната материя и енергия

Иноватори в изкуствения интелект, роботиката, дизайна, архитектурата и космологията идват за SHAPESHIFT

Асове в иновациите с изкуствен интелект, природосъобразната архитектура, роботиката, креативното програмиране, космологията, блокчейна, изкуството идват в София за първото издание на фестивала SHAPESHIFT между 2 и 4 юни.

Събитието ще мине под надслова "Непознатото като творческа сила" и е организирано от агенция NEXT-DC в партньорство с НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”.

Безспорно една от звездите ще е професор Хенк Хукстра - космолог и преподавател в университета в Лайден, Нидерландия.

Той има водеща роля в програмата “Евклид” - мисията на Европейската космическа агенция (ESA), която си е поставила за цел да проучи загадъчната тъмна страна на Вселената - тъмната енергия и тъмната материя. Тя ще е съвместна с компанията на Илон Мъск SpaceX и стартира през юли.

Екипът на проф. Хукстра събира огромен обем от данни, като незаменим помощник в това отношение ще е изстрелването на "Евклид" - сателита на Европейската космическа агенция. Проф. Хенк Хукстра

С него учените искат да разберат още една загадка - разширяването на Вселената, тъй като в момента някои сведения са доста озадачаващи, особено когато се сравнят с тези, свързани с остатъчната радиация при Големия взрив. Според проф. Хукстра това може да е първият сигнал, че при тази мисия вероятно ще се открие нещо ново. Причината е, че мощен инструмент като "Евклид" ще хвърли много повече светлина върху този вълнуващ въпрос.

Но екипът на проф. Хенк Хукстра и мисията са заинтересовани от още една мистерия във Вселената - черните дупки. Миналата година бе публикувано изображение на една от тях в нашата галактика, която бе 4 млн. пъти по-голяма от Слънцето. Разбира се, има и други, които превъзхождат хиляди пъти това “чудовище”.

Да, те са невидими, но учените безпогрешно ги разпознават по гравитационните вълни, които генерират.

Според проф. Хукстра черните дупки не трябва да се бъркат с тъмната материя, защото науката вече е натрупала достатъчно доказателства в тази посока. При първите масата е компресирана в малък обем и пространството се изкривява дотолкова, че дори светлината не може да избяга от това гравитационно притегляне. Естествено, все още не е ясно какво точно се случва в една черна дупка. На фестивала ще се срещнат творци и учени от различни сфери. СНИМКА: SHAPESHIFT

За разлика от нея тъмната материя трудно може да бъде обяснена дори днес, когато има толкова много данни, подсказващи за съществуването на този феномен.

Проф. Хенк Хукстра и колегите му съдят за нея, като изследват бързото движение на звездите в перифериите на галактиките и прогнозират скоростта чрез светлината им. Но всичко това говори за някаква допълнителна гравитация и според асове като Хукстра тя вероятно се дължи на тъмната материя, която заобикаля всяка галактика. Засега учените нямат представа какво представлява тя, но допускат, че е основната форма на материята и със сигурност е невидима.

И ако дотук специалистите имат някакви предположения, с тъмната енергия ситуацията става още по-сложна. Една от причините е, че разширението на Вселената се ускорява и създава все повече главоболия на учените.

Според Хукстра то може да се дължи на основните свойства на пространството, на вакуума, където може би има някакъв вид непозната до момента енергия. И понеже няма яснота каква е тя и дали въобще се вписва в това понятие, се нарича "тъмна енергия".

Учените разчитат, че всички тези най-големи загадки в съвременната физика и в космологията може би ще бъдат разплетени постепенно с помощта на сателита "Евклид". В него са ангажирани около 2000 души, а работата на Хукстра е да координира изследванията на екипа в областта на тъмната материя и тъмната енергия, като основният им инструмент ще е използването на слабогравитационна леща.

С този прецизен инструмент учените ще следят изкривяването на пространството и се надяват един ден да се докоснат до тези вечни мистерии в науката.

Новото “око”, което ще проучва тъмната страна на Вселената, ще бъде изведено в орбита с двустепенната ракета Falcon 9 на SpaceX.

За всички тези удивителни загадки на Космоса и връзката им с креативността, участниците във фестивала могат да научат подробности лично от проф. Хенк Хукстра.

Но с това съвсем не се изчерпва цялата програма. Участниците във фестивала ще се докоснат до изкуството на диджеите от нюйоркската и берлинската сцена Mandel Turner NY, Laurence Osborne (Appleblim) и Limo D, както и до диджей Musical Statues.

Но заедно с това SHAPESHIFT привлича и топспециалисти от различни сфери, които умело комбинират науката, технологиите и дигиталния свят по нов, интригуващ начин. Затова с лекция ще участва испанско-нидерландският творчески тандем ONUT, а мултимедийните артисти Аликс Мартинес и Хуан Реал ще разкажат как човек и машина могат да творят заедно и за възможностите, които се разкриват пред изкуството. СНИМКА: SHAPESHIFT

Във фестивала ще се включи с лекция и технологичният предприемач Александър Глас от парижката галерия за дигитално изкуство NFT Factory. Той е с над 20-годишен опит и ще обясни как да се използва изкуственият интелект при изграждането на нови системи в творческия процес и комуникациите.

Гост-лектор ще е и Гергана Русенова, която е архитект и дизайнер в Австралия и Германия. Тя ще сподели как успешно може да се комбинират различни роли - на инженер, художник, програмист, дизайнер, учител, учен и разбира се, на архитект.

Лекция ще имат и Амели Дин, и Ирис Купен от едно от най-известните студиа за технологичен дизайн Bakken & Baeck - тя ще е посветена на процеса на осмисляне, на метавселената, на web3, NFT и на изкуствения интелект.

Творческата работилница е поверена на Ники Ликоманов, който ще въведе публиката в тайните на уебанимациите и цялостното им проектиране.

Но с лекциите и уъркшоповете съвсем не се изчерпва събитието. На фестивала ще има няколко изложби и 5 филмови прожекции.

Примерно "Фитоцен" ще демонстрира чрез бионаука и музика как растенията общуват със заобикалящата ги среда.

VIM - инсталацията ще акцентира върху насилието върху жени. Ще бъде показано и NFT Factory Paris - пространство, създадено от 128 технологични и крипто лидери, дигитални артисти, инвеститори и ръководители на проекти в тази област.

А виртуалният “свят” PARALLAX ще покаже как снимките могат да се преобразуват в компютрите.

Във филмовата програма две от лентите The Computer Accent и AI-Lice Through The Looking Glass, са посветени на изкуствения интелект.

Carbon е фокусиран върху въглерода - базовия елемент за живота, който има силата и да го унищожи. СНИМКА: SHAPESHIFT

Другата лента - Sophia, е посветена на историята на производител на роботи, който се нуждае от пари, и на неговата електронна дъщеря.

На фестивала може да се види и Coded Bias. Сюжетът му се завихря около изобретателка от Масачузетския технологичен институт, която установява, че част от технологиите за разпознаване на лица класифицират неправилно жените и лицата с по-тъмна кожа.