Двете компании споделиха детайли за партньорството си в рамките на ексклузивния ежегоден концерт на Васко Василев в The Residence Exclusive Club

Шотландската дестилерия The Macallan и британският производител на луксозни автомобили Bentley Motors за първи път повдигнаха завесите около своето сътрудничество в името на визията си за по-устойчиво бъдеще. Това се случи в рамките на ежегодния концерт на световноизвестния български цигулар Васко Василев в сърцето на София на 14-и юни, в The Residence Exclusive Club - eдинствения частен клуб в България, носител на титлата „Spiritual Home of The Macallan“. Събитието е част от богата културна програма на клуба и събра на едно място редица представители на бизнеса, медиите и културния елит на България, които имаха възможност да се насладят на виртуозните изпълнения на Васко Василев и изисканата атмосфера на клуба, както и да се потопят в света на The Macallan и да се запишат за участие в тестдрайв на избрани модели от Bentley гамата.

Глобалното сътрудничество между The Macallan и Bentley Motors съчетава майсторството в производството на уиски и опита в света на луксозните автомобили, които вдъхновяват създаването на вълнуващи нови продукти, предлагащи на потребителите непреходен лукс, в комбинация с ангажимент за един по-устойчив свят.

„Любопитството и творческият подход са само част от нашата идентичност. Затова и не спираме да надграждаме партньорството си с Bentley Motors, споделяйки заедно опита, който имаме по отношение на грижата към природата и устойчивото развитие. Ще продължим и занапред да работим рамо до рамо, обединени от идентични ценности в името на нововъведенията, които преоткриват нова страна от нашата същност и общото ни по-устойчиво утре“, сподели по време на събитието Анна Метаксас, регионален посланик на The Macallan за Източна Европа и Гърция.

Съвместната работа на The Macallan и Bentley Motors стартира през 2021 г. и първоначално е фокусирана върху споделената визия за декарбонизация. Под шапката на глобалното партньорство се помещава програмата за обмен на знания, която цели въглеродна неутралност при пътуванията и за двете компании до 2030 г. Освен това, усилията на партньорите се съсредоточават върху доставката на устойчиви материали и идентифицирането и споделянето на устойчиви местни доставчици при производствените процеси.

„Изключително щастливи сме от съвместната работа на двата бранда. Това да имаме до себе си партньор, с когото да израстваме заедно по пътя към все по-устойчивото ни бъдеще, е безценно. Така, от една страна, винаги има с кого да обменяме опит и идеи, а от друга – с кого да споделим страстта си към изключителното качество, майсторската изработка, както и стремежа ни към устойчиви иновации“, каза Йонут Бадеа, Маркетинг и продуктов мениджър в Bentley Motors - Румъния.

Официален дистрибутор на The Macallan на българския пазар е Кока-Кола ХБК България. „Привилегия е за нас, несъмнено най-колекционираното уиски в света да бъде част от портфолиото на компанията ни. Репутацията на The Macallan е изградена върху продукт с изключително качество и отличителен характер, основан на набор от ръководни принципи. Щастливи сме, че българските уиски-любители имат възможност да се докоснат до несравнимото творчество и дух зад всяка бутилка и ще продължаваме да провокираме интереса им с нови изненади“, сподели по повод събитието Иво Димитров, директор „Бизнес развитие – кафе и алкохолни напитки“ в „Кока-Кола ХБК България“.

Производителят на уиски и британската автомобилна марка вече работят активно по общи проекти, като съвместно разработените продукти и курираните клиентски преживявания са само част от идеите им за развитие, до които в бъдеще ще имат възможност да се докоснат и ценителите в България.

