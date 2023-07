Теодора Петкова поема бизнеса на УниКредит и в страните от Централна Европа

Теодора Петкова е магистър по финанси от УНСС и има Global Executive MBA от Carlson Business School на University of Minnesota и от Vienna University of Economics and Business. Кариерата и започва в УниКредит Булбанк преди точно 20 години. През 2002 г. тя е назначена като кредитен анализатор. Последователно преминава през различни позиции: старши мениджър на екипа за корпоративно кредитиране, директор на управление "Кредитен риск", директор на Международния център, главен риск директор на