Така тя ще отговаря за банките на европейската група в общо 11 държави в региона, сред които са водещи пазари като Австрия, Хърватия, Чехия и Словакия, България и др.

Досегашният директор за Централна Европа Джанфранко Бизани поема позицията на главен оперативен директор

Теодора Петкова, която от две години ръководи бизнеса на УниКредит в Източна Европа, вече ще отговаря и за банките на групата в Централна Европа. Така страните, под ръководството на Теодора Петкова на новата й позиция Директор за Централна и Източна Европа на УниКредит, достигат 11. Сред новите пазари, за които Теодора Петкова ще отговаря, са такива, на които групата има водещо присъствие като Австрия, Чехия и Словакия, Словения и Унгария. Тя запазва и отговорността си към Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Румъния и Сърбия.

В новата си роля Теодора Петкова ще бъде подпомагана от Иван Влахо, който е назначен за нейн заместник, в допълнение на досегашната му позиция на главен изпълнителен директор на банката в Хърватия. Тази организационна промяна допълнително ще стимулира сближаването на банките в ЦИЕ, както и между региона и останалата част от групата.

Досегашният директор за Централна Европа на УниКредит Джанфранко Бизани, ще поеме функциите на Главен оперативен директор на УниКредит.

Като част от мениджърските промени, обявени днес, УниКредит ще има и нов директор Дигитални и информационни технологии – Али Хан, който се присъединява към групата от PwC. Той ще си партнира с Джанфранко Бизани, за да подпомогнат и насърчат партньорството между централните функции, като същевременно създаде възможност за израстване на дигиталните и оперативни екипи по страните.

Кариерата на Теодора Петкова започва в УниКредит Булбанк преди точно 20 години

През 2002 г. тя е назначена като кредитен анализатор. Последователно преминава през различни позиции: старши мениджър на екипа за корпоративно кредитиране, директор на управление "Кредитен риск", директор на Международния център, главен риск директор на УниКредит Булбанк.

През май 2000 г. Теодора Петкова застана начело на водещата банка в страната като главен изпълнителен директор и председател на УС. По-малко от година по-късно тя оглави бизнеса на УниКредит в Източна Европа.

Теодора Петкова е магистър по финанси от УНСС и има Global Executive MBA от Carlson Business School на University of Minnesota и от Vienna University of Economics and Business.