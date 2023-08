Сабина Адамова, директор „Снабдяване“ във Vivacom България: Винаги съм била устремена към бъдещето

Хората, които си обичат работата, балансират трудно всички роли

Водя битки с егото си, за да се фокусирам върху наистина значимите неща

Успехът идва след дълъг път, в който се стараеш да бъдеш най-добрата версия на себе си

Тя има над 17 години опит в областта на телекомуникациите, придобит във водещи компании в Европа и Азия. Кариерата ù започва в Ericsson през 2007-a, където заема последователно различни роли – от администратор на проекти до старши мениджър за координация на проекти. След 4 години се премества във водещия мобилен оператор в Казахстан – Kcell, където преминава през различни ръководни позиции в отдел „Снабдяване“. След 8 години в Kcell прави смела стъпка и се премества в Естония, където поема позицията ръководител „Снабдяване“ за страната в Telia Company. Обхватът на отговорностите ù постепенно се разширява и включва Литва и Дания. Сабина има бакалавърска степен от държавния университет в Казахстан, специализация по екология в Япония, преминала е квалификационна програма по стратегически мениджмънт в Stokholm School of Economics и притежава диплома от Chartered Institute of Procurement and Supply. От началото на 2022 г. Сабина приема ново предизвикателство – този път у нас, където поема позицията директор „Снабдяване“ във Vivacom България.

Интервюто на Сабина Адамова е част от специалното издание на „24 часа“ и MILA.bg „Жените – Българската мечта“, посветено на дамите с визионерски нюх. След изключителния успех на първото подобно издание - „Жените, които променят“ и „Жените - Умен свят", екипът ни надгради своето търсене на успели личности и събра в 200 луксозни страници визията за утрешния ден на едни от най-проспериращите и вълнуващи българки. Прочетете ги.

- Спомняте ли си за какво сте мечтали като дете? Били ли сте дете с богато въображение?

- От малка мечтая за магична Япония. Винаги ме е привличала с различния си свят и специалното отношение към красотата и природата. Възхищавам се и на това, че са съумели да запазят своята духовност и традиции в един глобализиран свят. Взели са най-доброто от миналото и са го пренесли в настоящето. Точно тази културна смесица е впечатляваща. Отидох в страната на изгряващото слънце за година, за да уча екология. Тогава, в далечната

2004 г., нещо се пречупи в мен - престоят ми там оказа силно въздействие и определи целия ми професионален път до момента. Даде ми увереност да се развивам. Отново бих искала да се върна в Япония, но този път като турист.

- Кои са главните герои във вашия сценарий от самото начало?

- Безспорно семейството е двигателят за изграждането на една личност, но не само. Ценностите, културата, традициите, които се изповядват в една среда и извън семейството ни, определят и задават посоки в живота. Определено мога да кажа, че един от най-важните хора в моя живот е сестра ми. Тя е човекът, който винаги е бил пример за мен, и е спомогнала да настроя своя собствен компас за добро и зло, за правилно и грешно.

- Трудно ли взехте решението да се преместите в България?

- Живеем в отворен свят, в който всеки може да реши да живее и да работи, където поиска. Определено да опознавам нови култури за мен е страст, затова и решението да дойда в България не беше толкова трудно. Невероятно е човек да има възможност да се запознае отблизо с различни култури и да разширява хоризонта си. Чувствам се на мястото си тук, във Vivacom, и смятам, че телеком индустрията в България е на много високо ниво. Щастлива съм да бъда част от един силен екип, в който всички гледат в една посока и се подкрепят по пътя към успеха.

- Блясъкът, парите, вниманието и аплодисментите очароват ли ви по пътя към успеха?

- Разбира се, че всеки би се поласкал от внимание, човешко е. Важно е обаче да търсим баланса във всяко едно отношение и да не позволяваме на егото да надделява. Самата аз също водя битки с егото си и работя върху това да не позволявам то да е водещо. Само така може да се фокусираме върху наистина значимите неща, без да се отклоняваме в желанието си да получим признание. Вредно е да мислим, че Вселената се върти около нас и колкото по-рано го осъзнаем, толкова по-бързо ще постигнем хармония със себе си.

Не мисля, че има конкретни модели на поведение или 100 процентови формули на успех. Успехът се случва, когато не е самоцел, а следствие на един дълъг път, в който се стараеш да бъдеш най-добрата версия на себе си. Да знаеш. Да учиш. Да се развиваш.

- Коя е най-добрата ви възраст досега и защо? Какво се случи с вас точно в този момент?

- Винаги съм била устремена към бъдещето. Смятам, че човек трябва да взима най-добрите уроци от миналото си, да живее пълноценно настоящето си и да чертае нови цели и мечти за бъдещето – най-добрите възможности, които животът ни предлага.

- Ако досегашният ви живот беше филм, какъв жанр би бил? Кой би бил режисьорът?

- Определено трябва да е режисьор, който би могъл да обхване широкоспектърната смесица от жанрове. Животът е цветна палитра - носи ни колкото радостни моменти, толкова и по-сериозни или дори драматични мигове. Колкото спадове, толкова и пикове.

- Кой би седнал на първия ред на премиерата? Кой е човекът, чието мнение цените най-много и защо той е толкова важен за вас?

- Моето семейство категорично. Това са хората, които са ми дали корени и крила едновременно, за да бъда човекът, който съм днес. Хората, които винаги ще ме подкрепят и никога няма да ми спестят истината. А това е много важно в днешно време, за да имаш правилна преценка за себе си и света – свой личен барометър.

- Какво отличава вашата компания и вашия бизнес през 2023 г.?

- Това, което много ме впечатли още в самото начало, когато се присъединих към ръководния екип на телекома, e, че зад всяко решение, взето във Vivacom, стои интересът на клиента. За нас, като водеща телеком компания, е приоритет да инвестираме в развитието на технологиите, но и да ги правим достъпни за все повече потребители чрез разширяване на услугите и абонаментните пакети.

- Какви са тенденциите във вашата индустрия: тези, които създавате, и глобалните, които следвате?

- Най-очевидната тенденция в телеком сектора е 5G мрежата. До края на годината се очаква 5G абонатите да достигнат 1 милиард в света, а до 2028 година – да надхвърлят 5 милиарда. Данните са впечатляващи в световен план, а на локално ниво 5G мрежата на Vivacom е най-голямата в страната с покритие от близо 82% от населението. 5G стимулира растежа на всички мобилни данни и дава възможност за редица иновации за крайния потребител. Точно заради това ще продължи да бъде ключова технология за дигитализацията и ускорената трансформация в редица области. Радвам се, че съм част от една от най-бързо развиващите се телеком компании в Европа, която откликва на нуждите на съвременния потребител с най-добрите услуги.

- Какви иновации въвеждате във вашия бизнес, за да сте крачка напред?

- През последните 2 години Vivacom успя да се позиционира не просто като водещ телеком, но и като компания, която залага именно на иновациите. Лансирахме ключови иновации, които дадоха положителен тласък за развитие на целия сектор, като първите Unlimited планове, които осигуриха неограничени възможности за общуване, работа и забавление. Пуснахме първия предплатен пакет с достъп до най-голямата 5G мрежа в България – Free2GO. Вече предоставяме и развлечение от ново измерение - водещата стрийминг услуга за сценични изкуства Marquee TV вече е достъпна в EON и отвежда зрителите ни в Кралският театър в Лондон, Операта в Сидни, Метрополитън опера в Ню Йорк от комфорта на домовете им. И смятам, че резултатите от всички усилия са показателни - вече над 2 милиона частни и бизнес клиенти ползват абонаментни мобилни услуги в мрежата на Vivacom, а общият брой на използваните услуги от телекома - абонаментни и предплатени, вече надхвърля 3,1 милиона.

- Как разбирате, че една идея или проект ще донесе успех?

- Водеща е перспективата на клиента, затова е ключово първо да се поставим на мястото на потребителя и да пречупим всичко през неговата гледна точка. Разбира се, правим предварителни проучвания, анализи и прогнози, които задават посоката на развитие.

- Има ли връзка между успеха в работата и успеха в личния живот?

- Ако човек е успешен в личния си живот, тогава, вярвам, че може да бъде по-успешен и в професията си. Темата за баланса между работата и личния живот е водеща и никак не е лесно постижима. И всеки я интерпретира по различен начин, всеки има различно мерило за успех, което няма как да бъде съпоставимо с успеха на някой друг. Ключовата дума за мен е удовлетворение – и това е чувството, към което трябва да се стремим.

- Мислите ли, че има „мъжки“ и „женски“ бизнес? Какво ви улеснява като жена в сферата, в която се развивате, и бихте ли имали предимства, ако сте мъж?

- Аз мисля, че има мъжки и женски професии и за мен телеком секторът е мъжки бизнес. Свързан е с технологии, инженерни специалности и чисто статистически мъжете с такава подготовка са повече. Но това не означава, че жените, поели по този път, се справят по-зле. Напротив. И едно от последните проучвания на Vivacom го доказва – в един мъжки сектор 40% от ръководните позиции са заети от жени. Щастлива съм, че съм част от компания, в която само уменията на служителите и талантът имат значение. Смело мога да твърдя, че сме един силен отбор, в който не правим разлика между мъже и жени.

- Какво е „българската мечта”? Къщи, коли и престиж или по-скоро влияние, визионерски подход и възможност за реализиране на идеи и идеали?

- Харесвам България – малките градове, в които те посрещат гостоприемни и открити хора. Пътувала съм из страната може би повече от доста българи. Тук може да се видят двете крайности на „българската мечта“, но определено смятам, че страната има изключителен потенциал, който може да се използва много по-ефективно.

- Как успявате да балансирате всичките си роли в живота? И в коя се чувствате най-успешна?

- Балансът е сложна работа и аз не съм достатъчно добра в него. Мисля, че повечето хора, които си обичат работата, балансират трудно. В живота сме поели много роли, а денят е само 24 часа. Затова за мен, дори и да звучи малко клиширано, е важно не толкова количеството, а качеството на времето, което прекарвам с децата си.

- Какви са ежедневните рутини, без които не можете?

- Определено кафето. Това е моето време от деня, което ме зарежда.

- Кое беше последното нещо, с което ви изненадаха децата ви?

- Децата ми са моето малко чудо. Не само всеки ден ме изненадват с нещо ново, но и все още продължавам да ги опознавам. Синът ми стана част от клуб по дебати и беше страхотен. А въображението на дъщеря ми е безгранично – един ден нарисува карта с приказни герои и когато я попитах какво е това, написа цяла страница обяснение.

- Как виждате промяната в приоритетите на жените след 10-20 години? Къде първо ще търсим сбъднатите си мечти?

- Мисля, че ще продължи тенденцията с фокус върху кариерата и това е напълно нормално. Желанието на човек да се развива винаги ще бъде водещо.

- Как си представяте света на нашите деца? И какво бихте искали да бъде?

- Като майка съм притеснена и не особено оптимистична, но мога само да се надявам на един по-добър свят. Днешните деца са по-умни, те са различни и гледат на света по-оптимистично. Много по-мили и загрижени за света са и се надявам това да наклони везната в правилната посока.

- Заплаха или възможност е бързото развитие на изкуствения интелект?

- Виждам го едновременно като заплаха и като възможност. Трябва първо да се постави регулаторна рамка за етични аспекти и мисля, че вече се работи в тази посока на ниво ЕС. Като оставим настрана проблемите със сигурността, което е въпрос на време на бъдат регулирани, трябва сериозно да се помисли как изкуственият интелект може да бъде част от нашето общество. Това е естествен процес, който не може да спрем, но трябва да бъдем предпазливи.

- Днес всички говорят и се опитват да надграждат „зелената идея“. Как изглежда това през вашите очи като визионер, бизнесдама и родител?

- За мен това е начин на живот, не просто тенденция. Децата ми също го приемат като част от ежедневието. Като човек, живял и работил в скандинавските страни, съм изградила много навици в тази посока. Освен това още преди 20 години, докато учех екология в Япония, осъзнах необходимостта от разделното събиране на отпадъците, при това по начина, по който го правеха японците още тогава.

- Мъжете, които не ни разбират, и мъжете, които ни разбират. Бихте ли им обяснили какво искат жените през 2023 г.

- В съвременния свят може би жените очакваме да видим повече отговорност във всеки един аспект. Може би остарявам, но все повече започвам да се интересувам от политика. Особено в новата реалност с войната в Украйна… Всеки човек трябва да се вълнува какво се случва на политическата карта. Харесва ми, че българите се вълнуват толкова много от политическия живот в страната си.

Може да намерите „Жените – Българската мечта“ на местата за продажба на списания в цялата страна.