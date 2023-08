Николина Ангелкова, министър на туризма 2014-2020, адвокат: Успехът е плод на знания и умения, които човек надгражда непрекъснато

Лидерите трябва да са способни да се адаптират към бързо променящите се условия

Николина Ангелкова е родена на 30.11.1979 г. През 2010 г. завършва Harvard Business School с Програмата за развитие на лидерски умения. В началото на 2023 г. завършва и Harvard Kennedy School Executive Education Program „Global leadership and Public Policy in the 21st century“. Тя е магистър по право от УНСС. През 2014 г. е избрана за един от 214-те млади световни лидери от едноименната общност към Световния икономически форум. Същата година става първата жена-министър на транспорта у нас. Назначена е за министър на туризма на България и заема този пост 6 години (2014 – 2020), като основава ведомството в отделна администрация. Народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото НС от ГЕРБ. От 2022 г. е член на Софийската адвокатска колегия и е съветник по международни инвестиции в Близкия изток, Индия и САЩ. Говори английски, испански, италиански, френски и руски.

- Кои са главните действащи лица във вашия сценарий от самото начало?

- Произхождам от традиционно българско семейство. Родителите ми и двете ми по-малки сестри и до днес са голямата ми опора. Сплотени сме, преминали сме през големи предизвикателства, докато растяхме. Любовта и подкрепата от майка ми и баща ми е най-голямата благословия. Работя и помагам на семейството от ранна детска възраст. Те ме научиха винаги да се стремя към повече, да уча, да се усъвършенствам и че всичко е в моите ръце и се постига с труд. Ако работя достатъчно усърдно, резултатите няма да закъснеят. Вярвам, че успехът е плод на знания и умения, които човек трябва да надгражда непрекъснато. Това изповядвам и до днес.

- Кои са най-важните крачки от живота на една жена, за да се превърне в успял човек. Вашите какви бяха?

- Образованието е първата важна предпоставка за успех, заедно с упорития труд. Но най-важното е да имаш ясна цел, която да следваш и за която да се бориш, независимо от трудностите. За мен, като жена, винаги е било важно да създам семейство и да бъда майка, докато реализирам професионалните си цели. Децата са това, което ни дава стимул да се борим за каузи, да защитаваме идеи и да постигаме целите си за по-добър живот. При мен се случи точно така. Завърших право, а после и Harvard Business School, докато успоредно работех в частния сектор и управлявах успешен бизнес. Когато бях назначена за служебен министър на транспорта, дъщеря ми Далия бе на 6 месеца. Жените успешно умеем да мултитаскваме. Притежаваме увереност, способност за действие, воля за поемане на риск и способности за решаване на проблеми. Въпреки предразсъдъците за по-слабия пол успяваме да доказваме всеки ден, че преодоляваме препятствия, пред които сме изправени у дома и на работното място.

- По какво разбирате, че една идея или проект ще донесат успех?

- По ентусиазма, с който работи екипът за реализацията й. Една идея, ако не вдъхновява и мотивира хората, пряко ангажирани с нея, то едва ли ще завърши успешно.

- Ежедневните ритуали, без които не можете?

- Всеки ден започвам деня си с тренировка в 7 сутринта и ароматно еспресо. Това са моите 60 минути, само за мен. Храня се здравословно, което ми дава допълнителна енергия. Вечер е времето, когато с дъщеря ми гледаме и обсъждаме всичко, което я вълнува.

- С какво последно ви изненада тя? Учите ли се от нея?

- Детето ми ме изненадва всеки ден и е моят най-голям учител. Тя взима решения на база собствените си усещания и интуиция. По това си приличаме. Изненадва ме с желанието си да й разказвам и показвам какво съм правила на нейните години. Иска да я уча да готви, защото знае, че съм помагала в кухнята като малка в ресторанта на семейството ми. Като родител съм много закриляща и подкрепяща. Надявам се да се научи да бъде смела в решенията си и да знае, че няма невъзможни неща.

- Заплаха или възможност е бързото навлизане на изкуствения интелект? Кои са рисковете?

- И двете. Зависи как човечеството се възползва от тази възможност. Съществуват редица заплахи от бързото навлизане на изкуствения интелект, липсата на готовност в глобалното общество, както и на регулации. Дори Джефри Хинтън, кръстникът на AI, изрази наскоро притеснения, че технологията може да бъде използвана от хора с лоши намерения и интернет потребителите да започнат да не различават истинското от фалшивото. На втори план има и реален риск за работните места в много сектори. Но в същото време бъдещето е тук днес и всеки добър професионалист би трябвало да положи усилия да се адаптира и да използва технологията, за да подобри резултатите си.

- Какви трябва да са лидерите през 2023 г. и какви ще бъдат през 2043 г. в политиката и в бизнеса?

- Лидерите днес и след 10 години трябва да бъдат хора, които са способни да се адаптират към бързо променящите се условия и да се справят с предизвикателствата на света, не само на локално ниво. Трябва да обединяват, вдъхновяват и да вдъхват доверие на аудиторията, за да водят успешно развитието на бизнеса и да поемат отговорност в политиката. В идното десетилетие, вярвам, че все по-често трябва да се обединяваме около изконните човешки ценности като мир, истина и съчувствие, за да преодоляваме глобалните кризи.

- Актрисата, като която искате да остареете?

- Две са дамите в шоубизнеса, на които искрено се възхищавам – Джулия Робъртс и Дженифър Лопес.

- Как изглежда страната, в която искате да остареете?

- България, която предлага добро здравеопазване, социална сигурност, качествено образование и култура, както и достъп до реални възможности за развитие. С все така красива природа, съхранени исторически забележителности и опазена чиста околна среда. Искам да остарея в България с развито гражданско общество, обединено около важните национални каузи и туристическа и бизнес дестинация, която всички искат да посетят.

