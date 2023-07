140 хиляди в Холивуд на стачка срещу AI, кога ще тръгнат да чупят компютрите

Шегаджия пусна песен, уж от името на Дрейк и Дъ Уикенд

Изкуственият интелект навлезе и в творческите професии и вече композира песни, генерира изображения, дори записва вокали. А текстовете са му специалитет. Това обаче поражда редица въпроси с авторските права, които поне засега са на никого.

Той бе и част от причината от гилдията на актьорите в САЩ, в която членуват редица холивудски звезди като Мат Деймън например, да обявят стачка. Точно в полунощ в нощта срещу петък артистът, превъплътил се в Джейсън Борн, напусна премиерата на филма “Опенхаймер”, в който е в ролята на Лесли Гроувс.

Актьорите протестират за редица неща, сред които по-честно разпределение на приходите. Те са в конфликт с асоциацията на студиата. Голям проблем за артистите е, че компаниите опитват да ги накарат да се създадат техни дигитални копия, като за целта се ползва изкуствен интелект. По този начин студиата биха могли с едно плащане да ползват актьорите в няколко филма. Друг проблем е с т. нар. гласови актьори. Те озвучават филми и сериали. Артистите искат гаранции, че с напредването на технологиите няма да бъдат заместени от роботи, които произнасят реплики. Сценаристите пък са против напредването на опитите програми като ChatGPT да разбработват базови идеи и дори да ги доразвиват в цялостни сюжетни линии.

Редица други творци протестират срещу създадените от изкуствения интелект снимки. Тъй като той не може да държи фотоапарат, просто взема детайли от различни кадри на фотографи.

Така например, ако поискате от него да генерира снимка на Колизеума или фонтана “Ди Треви”, той ще ограби труда на няколко души, които няма да получат и стотинка. За сметка на това, ако ползвате платен изкуствен интелект, ще дадете пари на програмистите, които са го обучили. Е, не за авторското им право, а за да ползвате продукта им. А фотографите, чиито снимки са използвани, дори няма да разберат, че са били ограбени, тъй като алгоритмите са обучени така, че да не вземат достатъчно голям процент, по който някой да успее да познае кадъра си.

И докато при фотографиите става дума за множество кадри, в музиката успешно вече се записват вокали. Така се оказа, че в началото на април рапърът Дрейк е “направил дует” с колегата си Дъ Уикенд за парчето Heart on My Sleeve. Двамата изпълнители, разбира се, нямат нищо общо с песента. Тя бе качена в редица платформи от потребителя ghostwriter977. Така и не стана ясно дали текстът е написан от писателя в сянка, както се превежда никът му, или от изкуствен интелект. Но вокалите бяха дело на алгоритмите. Звукозаписната компания, която стои зад Дрейк, веднага поиска парчето да се махне и повечето платформи го направиха. Но в ютюб се натъкнаха на неочакван проблем. Сайтът има система, с която засича авторско право и автоматично не дава съдържание да бъде качено. В случая с песента Heart on My Sleeve обаче компанията няма авторски права и се налага да докладва всеки линк, който открие. Интересното е, че едва седмица преди парчето да се появи Дрейк бе публикувал как с помощта на изкуствен интелект някой е създал негова кавърверсия на песента Munch (Feelin' U) на певицата Айс Спайс. “Това е последната капка”, бе написал изпълнителят.

А погрешно разбраният сър Пол Маккартни се наложи да опровергава, че ще използва изкуствен интелект, за да запише последната написана от “Бийтълс” песен. Той бе обявил, че с помощта на софтуер ще се възпроизведе гласът на убития през 1980 г. Джон Ленън. Впоследствие се оказа, че легендарният басист и вокалист е имал предвид, че ще се ползва стар запис на гласа на Ленън. Той просто щял да бъде изчистен от странични шумове и подобрен. “Нищо не е създавано изкуствено или синтетично. Всичко е реално и всички свирим. Изчистихме някои съществуващи записи – процес, който продължава от години”, обяви в туит Маккартни.

И докато при песните изпълнителите, дори да не са автори на текста и музиката, винаги успяват да изкарат пари - например с турне, то по-сложна е ситуацията с картините. Изкуственият интелект може да рисува, но ако му бъде поръчано да сътвори красив пейзаж на залеза на Витоша, то може ли възложителят да изкара пари, като продаде картината? Естествено, ще му се наложи първо да наеме човек, който да я прерисува и да му заплати за услугата. Но самото произведение, изборът на цветове, гледната точка - например от квартал “Княжево”, ще са все идеи на човека, който е задал параметрите. Така той се явява възложител. В момента няма пречка да продаде произведението. Дори се създават популярни НФТ изображения, които след това се търгуват срещу криптовалутата етер. Цените обаче са далеч от създадените от човек - рядко минават еквивалента на 200 долара.