Киев няма да подпише нищо с Москва, ако купи българските ядрени реактори

Украйна не планира да подписва никакви документи с Москва за евентуално придобиване на два руски ядрени реактора от България, съобщи украинската държавна компания "Енергоатом" в своя телеграм канал.

"Противно на изявлението на Николай Щайнберг, Украйна не води никакви преговори и не планира да подписва никакви документи с Русия“, се казва в изявление на компанията.

По-рано украинският експерт Николай Щайнберг, главен инженер на Чернобилската атомна електроцентрала през 1986-1987 г., каза пред изданието Ukrinform, че продажбата на оборудване за ядрени инсталации и компоненти към тях на други страни е обект на специален експортен контрол, така че разрешение от директни производители, тоест Русия, са необходими. В резултат на това, в съответствие с международното право, трябва да бъде подписано тристранно споразумение между Москва, София и Киев.

По информация на "Енергоатом" при успешни преговори с България американската компания Westinghouse ще съдейства за разполагането на централите .В същото време Украйна по никакъв начин няма да зависи от Русия. при поддръжката на споменатото оборудване“, добави компанията.

Миналата седмица Euractiv съобщи, че по време на скорошно посещение в България Володимир Зеленски е обсъдил с българския премиер Николай Денков продажбата на два руски ядрени реактора на Киев. Реакторите бяха закупени преди пет години, но българските власти вече не могат да покрият цената им, затова парламентът на страната даде зелена светлина на правителството да започне преговори с Украйна. В същото време, според Euractiv, представител на Европейската комисия потвърди, че закупуването на реактори, които ще струват 600 милиона евро, може да бъде направено за сметка на Европейския съюз.

Ето и официалното становище на "Енергоатом":

"В материала „За закупуване на ядрени реактори в България, ще трябва да бъде подписано споразумение с Русия“, са използвани пристрастните и обективни изявления на Николай Стайнберг, които може да формира фалшиво впечатление за активност, позиция у читателите и ролята на енергоатом, неговото ръководство и представители на компанията. Подчертаваме, че държавната агенция "Укринформ" не потърси Енергоатома за обяснение по темата на материала, като подчертава позицията на "експерта" с проруските разкази.а обяснение по темата на материала, като подчертава позицията на "експерта" с проруските разкази. Уведомяваме ви, че тече преговори с българското правителство за закупуването от Украйна на две ядрени реактори за инсталирането им на обектите на незавършени енергоблока No 3, 4 на Хмельницька АЕЦ. Това потвърди преди това министърът на енергетиката на Украйна Херман Галушченко. Да, въпреки изказването на Николай Стайнберг, Украйна не води никакви преговори и не планира да подписва никакви документи с Русия.

Монтаж на реакторни инсталации, при условие на успешни преговори с българската страна, ще се осъществи съвместно с международните партньори на Енергоатом, сред които американската компания Westinghouse, с която са сключени договори за изграждане на нови енергийни агрегати в България Същевременно Украйна по никакъв начин няма да зависи от държавата-агресорки при каквато и да е техническа поддръжка на гореспоменатата инсталация.

Освен това Енергоатом информира, че към момента са проведени изследвания на елементи, конструкции и възли на недовършени сгради и конструкцията на енергийни блокове No 3 и No 4 на АЕЦ Хмельница. Потвърдена е възможността за използване на съществуващите конструкции за по-нататъшно завършване на изграждането на двата блока. В частност, от началото на юли 2023 г., резултатите от проучването потвърждават уместността на специализираните експертни организации за възможността за предварително изграждане на енергийни агрегати върху изградените по-рано строителни конструкции".