Успешно изстреляха летяща кола в САЩ (Видео, снимки)

Американската компания Doroni Aerospace изпита пилотиран двуместен летящ автомобил с вертикално излитане и кацане (eVTOL). Компанията твърди, че това е първото успешно изстрелване на такъв автомобил в САЩ. Окончателният корпус ще се различава от сегашния прототип, като компанията очаква през август да построи и втора версия на електромобила.

За разлика от моделите, разработвани от други компании, които не само ще летят, но и ще се движат по пътищата, устройството на Doroni Aerospace е предназначено само за придвижване по въздуха. То разполага с осем електрически двигателя, задвижващи основните лопатки на витлото, и два двигателя, които избутват витлата отзад. Според ръководителя на компанията, Дорон Мердингер, тяхното устройство може да доведе до революция в транспорта. Breaking News! We've achieved the 1st US manned flight of a 2-seater flying vehicle (eVTOL)! Our CEO @DoronMerdinger took the helm propelling us into a new era of transportation. See our video for the historic flight.



Електрическото превозно средство ще може да прелети 100 км със скорост до 160 км/ч без презареждане. Doroni Aerospace ще сертифицира летящия автомобил като "леко спортно летящо превозно средство", така че за управлението му няма да е необходим лиценз за пилот. Компанията очаква да пусне устройството на пазара още през 2024 г. Летящият автомобил ще струва 195 000 долара.