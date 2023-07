Федералният резерв на САЩ с нова услуга - получаваш и пращаш пари за секунди

Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ пуска днес дългоочаквана платежна услуга, която трябва да модернизира платежната система на страната, като в крайна сметка позволи на обикновените американци и да получават и изпращат пари за секунди, по всяко време на денонощието, всеки ден от седмицата, информира Ройтерс.

Услугата "ФедНау" (FedNow), по която се работи от 2019 г., ще се опита да премахне некокодневното закъснение, което обикновено се наблюдава при парични трансфери. Това ще постави САЩ на равна нога със страни като Великобритания, Индия, Бразилия и членките на ЕС, където подобни услуги съществуват от години.

"ФедНау" започва работа с 41 банки и 15 доставчици на услуги, които са сертифицитани да я използват, но УФР възнамерява да привлече още банки и кредитни дружества тази година, пише БТА.



Системата ще се конкурира с платежни системи в реално време на частния сектор и първоначално големите банки й се противопоставяха с мотива, че е излишна. Сега обаче много от тях са се съгласили да участват, тъй като "ФедНау" ще им позволи да разширят услугите, които могат да предлагат на клиенти.

За разлика от платежните услуги от типа P2P (peer-to-peer) като "ПейПал" (PayPal), които действат като посредници между банки, плащанията, направени чрез "ФедНау" ще се уреждат директно в сметки към централната банка.

УФР вече има система за плащания в реално време, наречена "ФедУайър" (FedWire), но тя е запазена за мащабни, най-вече корпоративни трансакции, и функционира единствено в работните часове на денонощието.

Най-голяма полза от "ФедНау" вероятно ще имат потребителите и малките бизнеси, според анализатори.