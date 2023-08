Изкуство, генерирано от изкуствен интелект, не може да получи авторски права, постанови съд в САЩ

Произведение на изкуството, създадено от изкуствен интелект (ИИ) без участието на човек, не може да бъде защитено с авторско право съгласно законодателството на САЩ. Това постанови съд във Вашингтон, окръг Колумбия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Само произведения с човешки автори могат да получават авторски права, каза окръжният съдия Берил Хауъл, потвърждавайки решението на Службата за авторско право на САЩ да отхвърли заявление, подадено от компютърния учен Стивън Талър от името на неговата система DABUS.

Талър преди не успя да се пребори за патенти в САЩ за изобретения, за които твърди, че са създадени от DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience).

Ученият е подал заявки за патенти на изобретения, създадени от DABUS, и в други страни, включително Великобритания, РЮА, Австралия и Саудитска Арабия, но с ограничен успех.

Адвокатът на Стивън Талър Райън Абът каза, че двамата с клиента му категорично не са съгласни с решението и ще го обжалват.

Службата за авторско право не е отговорила веднага на молбата за коментар.

Бързо развиващата се сфера на генеративния изкуствен интелект повдига нови въпроси, свързани с интелектуалната собственост.

Службата за авторско право също така отхвърли заявката на художник за авторски права върху изображения, генерирани чрез системата за ИИ Midjourney, въпреки аргумента му, че тя е била част от творческите процеси по създаването им.

През 2018 г. Стивън Талър кандидатства за авторско право, покриващо "Скорошно влизане в рая" ("A Recent Entrance to Paradise") - произведение на визуалното изкуство, което според него е създадено от системата му за изкуствен интелект без човешка намеса. Службата отхвърли заявлението миналата година, посочвайки, че творческите произведения трябва да имат човешки автори, за да бъдат защитени с авторски права.

Талър оспори решението във федерален съд с аргумента, че авторството на човека не е конкретно правно изискване и разрешаването на авторските права на изкуствения интелект би било в съответствие с целта на авторското право, описана в конституцията на САЩ, да насърчава напредъка на науката и полезните изкуства.

Съдия Хауъл се съгласи със Службата за авторско право и каза, че човешкото авторство е "основополагащо изискване на авторското право, основано на многовековно утвърдено разбиране".