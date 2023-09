А1 България е най-големият системен интегратор в страната

Класация Digitalk 101 определя А1 като най-голямата ICT компания и я поставя на първо място по приходи на пазара на системна интеграция и на телекомуникационни услуги

А1 стана най-големият системен интегратор в страната с приходи от 194,2 млн. лева според годишната класация Digitalk 101, която следи развитието на технологичния сектор и представя 100-те най-големи компании в страната от 1999 г. Резултатите от 2022 г. нареждат А1 като най-голямата ICT компанията в страната и като лидер на пазара на телекомуникационни услуги с оборот от над 1,25 млрд. лева за втора поредна година.

„Само за няколко години успяхме да изградим бизнес с оборот над сто милиона евро, навлязохме успешно в нови области и успяхме да изместим от челните позиции утвърдени компании с дългогодишна история в системната интеграция. Титлата „Най-голям системен интегратор“ не беше спечелена лесно и дойде в резултат на усилията, които положи целият ни екип. Гордея се, че съм част от това постижение и вярвам, че това е само началото на нашето развитие като системен интегратор“, коментира Александър Димитров, главен изпълнителен директор на А1 България.

А1 развива дигитални бизнес услуги през последните четири години и постепенно започна да доставя все по-сложни решения, свързани със системна интеграция, Software as a Service, Infrastructure as a Service, киберсигурност. Компанията има партньорства с някои от най-големите технологични фирми като Cisco, Dell, SAP, Acronis, IBM и др.

Следвайки дългосрочната си стратегия да се развива като един от пазарните лидери в сферата на ICT бизнес услугите, през първата половина на 2022 г. А1 официално придоби една от най-големите български IT компании – СТЕМО. Общата работа на двете организации в областта на системната интеграция на IT инфраструктура, мрежова свързаност, киберсигурността, разработка и внедряване на софтуер доведоха до съществени синергии, растеж и множество ползи за бизнес потребителите на IT услуги.

Само през последната година А1 е реализирала над 1000 ICT проекта както в малки, средни и големи компании, така и в организации от публичния сектор. А1 има и собствен SAP компетентен център, в който работят над 70 специалиста и центрове за данни в няколко града в страната. А1 разполага с над 400 сертифицирани експерти с опит в предоставянето на IT услуги и непрекъснато разширява и надгражда екипа.