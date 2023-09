Изложба „София – толкова много за откриване“ може да бъде видяна от днес на столичното летище

Изложба, показваща красиви места от София, ще посреща от днес пристигащите на столичното летище на Терминал 2.

Националния дворец на културата, Зелената улица и Царския дворец са една малка част от локациите, с които гостите на столицата могат да се запознаят.

Чрез QR код-а на всяка една снимка пък директно може да отидат лесно на мястото, тъй като един клик GPS локация показва къде се намира мястото от снимката.

Изложбата ""Sofia - so much to explore" беше открита днес от изпълнителният директор на летището Хесус Кабайеро, заместник-кмета на СО по направление “Европейски политики, международна дейност и туризъм” Ирина Савина-Бангеева и Людмил Пелов – директор ОП „Туризъм“.

От днес 18 живописни фотографии от София посрещат пристигащите на аеропорта. Фотоизложбата е организирана от Общинско предприятие „Туризъм“ към Столична община, с подкрепата на летище София.

“Много съм горд, че ние показваме най -доброто от София на нашето летище. Това е чудесен начин да демонстрираме, че Община София се разраства и сме много поласкани, че именно чрез Летище София пристигащите в България ще могат да видят красотата на София. Надявам се това да е само началото и да показваме още много от красивите места на София ”, посочи Кабайеро.

Летище София ще има инвестиционен план за обновяване на терминала, както и за построяването на трети терминал, който трябва да бъде завършен до 2030 г., посочи още той.

Софийските живописни пейзажи са дело на именития столичен фотограф Иван Шишиев. Неговите произведения са първото впечатление, което имат влизащите в България пасажери. 12 пана с размери 203х98 см съпровождат пътниците на входа на летище София, като от тях грейват красотите на Златните мостове, Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, градина „Кристал“ и др.

Най-внушителните сред паната са три 5-метрови фотографии разположени преди граничен контрол на Терминал 2. Фотографиите са на храм-паметника

„Александър Невски“, Народния театър „Иван Вазов“ и Националната художествена галерия.

Най-забележителна е 18-метровата композиция над ескалаторите, които посрещат кацащите на ръкав пътници у нас. Тя представлява фотография с лалета

в парка до Народното събрание, с гледка към „Александър Невски“.

"Благодаря затова, че успяхме да релизираме тази наша дългодишна мечта. София е един модерен европейски град, богат на културно историческо наследство, но също и зелен град. София е мултикултурен и толерантен град, който заслужава да се види. С тази изложба, която успяхме да реализираме и се надяваме да не е единствената, всеки, който стъпи на Летище София да има прекараната възможност да се наслади на всички картини и да успеем да го накараме да посети София още веднъж.", посочи Ирина Бангеева.

В рамките на следващата година предстои реализацията на още един проект съвместно с Летище София и Столична община., така още тя.

Людмил Пелов – директор ОП „Туризъм“ отбеляза, че пътниците в момента, в който пристигат, ще видят, че се намират на едно прекрасно място.

Изложбата ще радва пристигащите на летище София в продължение на година