Двадесет и двама утвърдени експерти, представители на комуникационни агенции, рекламодатели, медии, агенции за пазарни изследвания и независими консултанти ще бъдат отговорни за награждаването на най-ефективните маркетингови комуникации в Effie Awards България през 2023 година. Изтъкнатите специалисти с богат опит и професионализъм, които ще определят тазгодишните носители на отличието за маркетингова ефективност, са:

Ангел Искрев (Творчески директор - proof.), Анелия Мирчева (Senior Client Marketing Manager - Visa Europe), Велимира Петрова (Директор „Продажби - bTV Media Group), Веселин Димитров (Главен редактор - Forbes България), Виктория Станчева (Brand Marketing Manager - Fashion Days България), Гергана Иванова (Управляващ партньор - The Smarts Group), Грета Колева (Управляващ директор - Graffiti BBDO и Proximity Sofia), гл. ас. д-р Даниела Кадийска (Преподавател Департамент „Кино, реклама и шоубизнес" - Нов български университет), Десислава Топалова (Маркетинг Мениджър Телевизионни канали - Nova Broadcasting Group), Елена Колева (Изследователски директор - Pragmatica), Зорница Тодорова (Мениджър за България - New Age Media / Cinema City Bulgaria), Иван Киров (Chief Stategy Officer - McCann Sofia), Иво Алтънов (Управляващ директор - Noble Graphics), Илияна Захариева (Директор „Корпоративни комуникации” - А1 България), Йоана Панчева (Главен оперативен директор - Tribal Worldwide Sofia, NITRAM, DNA, gutsandbrainsDDB и Gotovo), Красимир Папазов (Главен редактор на redlink.bg, част от Ogilvy Group Bulgaria), Кристина Кънева (Независим експерт), Марчела Абрашева (Регионален управляващ директор Kantar за Югоизточна Европа - Kantar), Петя Балаука (FLA Senior Brand Manager, Stills portfolio Bulgaria & Romania - Coca-Cola Bulgaria), Сибел Реджеб (Търговски директор – Икономедиа), Силвия Костова (Директор „Корпоративни комуникации и маркетинг“ - Пощенска банка), Юлиан Добрев (Основател и директор анализи - BluePoint Research and Consulting).

Тази година те ще наградят усилията, които са успели да постигнат крайни резултати чрез обединяване на различните елементи на стратегия, творчество, медии и изпълнение.

На 10 октомври 2023 г. изтича крайният срок за подаване на заявки за участие в конкурса. Кандидатурите ще бъдат оценявани до 10 ноември, а победителите ще бъдат обявени на бляскава гала церемония на 28 ноември 2023 г.

Комуникационни кампании и маркетингови активности имат възможност да се включат в състезанието в различни секторни и специални категории. Всяка категория изисква индивидуално подаване на заявка. Агенциите, които са членове на Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА), могат да се възползват от специални условия за участие. Повече информация за регламента и таксите за участие е публикувана на www.effiebulgaria.org.

Освен утвърден международен стандарт за ефективност, престижните награди Effie изпълняват и още една много важна функция: те са индивидуална оценка и персонално признание за личните професионални качества и успехи на всеки, който е избрал маркетинга и комуникациите за свое професионално поприще.

На 4 октомври от 18:30 часа в Литературен клуб „Перото“ ще се състои специалното събитие Effie Talks. На сцената ще се качат утвърдени професионалисти, носители на отличия от престижния международен конкурс и представители на компании, които подкрепят наградите Effie България. Те ще разговарят за работещите идеи, които движат бизнеса и вдъхновяват цялата индустрия.

Повече за връзката между клиент и агенция и нейната роля в реализирането на ефективни маркетингови комуникации, както и защо наградата Effie е толкова “тежка” и ценна за индустрията, ще споделят доказани маркетингови специалисти, сред които Анелия Мирчева (Visa Europe), Велимира Петрова (bTV Media Group), Виктория Станчева (Fashion Days България), Илияна Захариева (А1 България), Катерина Ушева (Маркетинг директор - Kaufland България), Петя Балаука (Coca-Cola Bulgaria) и Теодор Несторов (Изпълнителен директор - Carlsberg Bulgaria). Модератор на разговора ще бъде Красимир Папазов (redlink.bg).

Наградите Effie представляват златния стандарт за оценка на маркетинговата ефективност, отличавайки идеите и инициативите, които действително проработват. Те насърчават иновациите и способността да се постигнат изключителни резултати чрез комбинирането на различни аспекти - стратегия, творчество, медийно планиране и изпълнение. Конкурсът обхваща всички комуникационни канали на българския пазар и цели да отличи най-изтъкнатите постижения и успешни комуникационни кампании и маркетингови практики, които са доказали своята ефективност чрез измерими критерии.

Конкурсът Effie® Awards отличава най-впечатляващите постижения в областта на маркетинговите комуникации – идеите, които работят.

Конкурсът Effie България се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и се провеждат с изключителната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group – генерални медийни партньори, и Visa – златен спонсор.