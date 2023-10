На официална церемония в София бяха връчени наградите за иновации, високи технологии и бизнес услуги SEE ITS Awards, които отличиха компаниите, допринасящи за развитието на икономиката на знанието в Югоизточна Европа. Технологичните Оскари бяха кулминацията на международната конференция SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT, която превърна София в най-гореща точка за високотехнологичните услуги в региона. Мотото на събитието бе „Югоизточна Европа - двигател на растежа“.

Форумът се организира от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), Българската предприемаческа асоциация (BESCO), Министерството на електронното управление и Софийска община в партньорство с Инвест София. Неговата основна цел бе да подпомага развитието на бизнес екосистемата в Югоизточна Европа и да позиционира региона като водеща дестинация за услуги с висока добавена стойност в света. Събитието успя да събере близо 300 бизнес лидери на водещите технологични компании и стартъпи в България и страните от Югоизточна Европа.

В много оспорвана конкуренция и рекорден брой от 60 заявки за участие, 9-членно международно жури определи победителите в третото издание на SEE ITS Awards.

Министърът на електронното управление в България Александър Йоловски връчи наградата за „IT продукт на годината“ на Experian България за тяхно решение за предотвратяване на цифрови измами.

С най-много призове беше отличена технологичната компания EPAM. Международното жури я постави на първо място в категориите „Най-добър доставчик на бизнес услуги“ и „Най-добро партньорство между бизнеса и образователните институции“ за съвместните им проекти с Община Бургас - eKids и CodingKids.

Отличието „Бизнес трансформация на годината“ беше връчено на Paysafe за програмата им за непрекъснато подобрение на процесите в компанията.

Наградата за „Иновация на годината“ беше присъдена на DIGITALL за разработването на център за киберсигурност.

Призът „Работодател на годината“ отиде при Scalefocus за добрите й работодателски практики и устойчивата HR политика на компанията за развитието на служители й, като статуетката беше връчена от Виктор Гусев от Инвест София.

С наградата „Най-добър проект за устойчивост“ беше отличена компанията SoftServe за бърза адаптация към възникнала глобална кризисна ситуация.

За „Най-социално отговорна компания“ беше обявена DXC за многобройните им дейности, донесли положителен ефект върху обществото.

С наградата „Стартъп на годината“ беше отличена CleverPine за уникалния им бизнес модел.

Статуетката ESG лидер беше връчена на Accenture България за цялостната политика на компанията за устойчиво развитие.

SEE ITS Awards се организираха с подкрепата на банка ДСК, C&W Forton, BLD, Infopulse, KBC Global Services и RingCentral.