Шест поредни пъти отличаван за най-добрата си мрежа и първият телеком у нас, удостоен с признанието топ работодател. Компанията, която стои и зад двете, е всъщност само една – Yettel България. Тази година именно нейната мрежа бе отличена за шести пореден път със сертификата Best in Test, а само преди броени седмици стана първият телеком в България, получил престижния сертификат Top Employer.

По какво обаче двете отличия си приличат и защо са толкова значими?

Световни, независими и сред най-престижните в своята област

Сертификатът за най-добра мрежа Best in Test се дава от независимата световна организация за сравнителен анализ umlaut, част от Accenture. Организацията определя златния стандарт в индустрията, като сертификатът е базиран на реалното клиентско потребление и изживяване в мрежата.

Подобно на него сертификатът Top Employer се присъжда от международния и независим Top Employers Institute и е едно от най-авторитетните признания в HR областта. Отличава компании от цял свят за високото качество на работодателските им политики и практики. За своята над 30-годишна история, организацията е сертифицирала над 2200 компании по цял свят. Дълго време сред тях нямаше нито една българска телекомуникационна компания, докато Yettel България не промени тенденцията.

Задълбочен и продължителен одит, а не моментна снимка

Начинът, по който се получават двата сертификата, е другото, което ги прави еднакво престижни и желани от компаниите. Методологията при Best in Test е световно призната в индустрията за един от най-високите стандарти за оценяване на мобилни мрежи. В България umlaut e направила измерване на мрежите на трите мобилни оператора за период от 24 седмици – от края на юни 2022 г. до април 2023 г., като целта е да се гарантира безпристрастна и справедлива оценка.

Същото важи и за сертификацията по Top Employer. Тя представлява задълбочен и независим одит на работодателските политики в шест ключови области – управление на хора, работна среда, привличане, развитие, ангажиране, култура и ценности. За целта HR екипът и други отдели в компанията отговарят на близо 300 въпроса, като подават както количествени, така и качествени данни.

Отлични резултати

Цифрите безспорно говорят най-добре. При оценяването на своята мрежа Yettel постига резултат от впечатляващите 940 от 1000 възможни точки. Това е най-добрият резултат сред мобилните оператори в страната, който освен това е съставен и от също толкова впечатляващите 82 млн. софтуерни измервания! С този резултат мрежата на телекома се класира най-високо в България и за втора поредна година се нарежда сред първите по качество 25% мобилни мрежи, тествани от umlaut в световен мащаб в периода 2022-2023 г.

При сертификацията с Top Employer компанията постига общ резултат от 82,73%. Това не само е много над необходимия минимум от 60%, но е и над средното, което сертифицираните телекомуникационни компании в световен план постигат в конкретни области. В четири ключови области Yettel постига максимум резултат от 100% – стратегия за хората и нейното съответствие с бизнес стратегията, организационна промяна, мисия и ценности, етика и интегритет.

И какво от това?

Какво обаче на практика означават сертификатите Best in Test и Top Employer, когато говорим за Yettel? Шестият поред Best in Test доказва надеждността на мрежата на телекома и безспорно е изключително постижение. От своя страна сертификатът Top Employer е висока оценка за HR политиките на телекома и грижата, която полага за своите служители, и заслужено го нарежда сред най-добрите работодатели в страната.