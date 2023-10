A1 предлага Xiaomi 13T Pro и Xiaomi 13T в комплект с безжични слушалки и 6 месеца гаранция на дисплея

Най-новите смартфони на Xiaomi се предлагат с 3-месечен безплатен абонамент за YouTube Premium и със 100 GB облачно пространство в Google One за 6 месеца

A1 вече предлага новите смартфони на Xiaomi, които са разработени съвместно с Leica – Xiaomi 13T Pro и Xiaomi 13Т. Моделите са налични в брой и на изплащане с мобилните планове Unlimited и се предлагат в комплект с безжични слушалки Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition. Към тях клиентите ще получат 6-месечна гаранция на екрана, която включва един безплатен ремонт на дисплея, 3 месеца безплатен абонамент за YouTube Premium и 100 GB облачно пространство в Google One за 6 месеца.

И двата смартфона разполагат с 6,67-инчов AMOLED FHD+ дисплей с честота на опресняване до 144Hz и много висока максимална яркост - до 2600 нита. Камерите са тройни - 50 MP основен сензор с OIS, 50 MP с 50 мм телефото обектив за портрети и 12 MP (f/2.2) с ултраширокоъгълната камера за заснемане на панорамни снимки и пейзажи. Моделите са разработени съвместно с Leica и потребителите ще могат да ползват филтрите на компанията, както и да променят техните настройки. Селфи камерата също е еднаква при двата модела – 20 МР.

Xiaomi 13T използва чипсет MediaTek Dimensity 8200-Ultra, 8 GB RAM и 256 GB пространство за съхранение на информацията. Xiaomi 13T Pro пък е снабден с MediaTek Dimensity 9200+ с 12 GB RAM и 512 GB памет.

И двата модела разчитат на батерия с капацитет от 5000 mAh, но има разлика при скоростта на зареждане. Xiaomi 13T предлага 67 W бързо зареждане, а 13T Pro е с 120 W HyperCharge.

Смартфоните се предлагат в два цвята - алпийско синьо и черно, като гърбът на синия модел е покрит с изкуствена кожа, а черната версия е със стъклен заден панел. Цените на Xiaomi 13T започват от 889,99 лева в брой или 42,99 лева на месец с план Unlimited. Xiaomi 13T Pro е наличен на цени от 1 299,99 лева в брой и 62,99 лева на месец.

*Условията за 6-месечна гаранция на екрана, вижте на https://www.mi.com/global/service/warranty

**3 месеца YouTube Premium – само за нови потребители. Важат условия. Може да се прекрати по всяко време. За подробности, моля, посетете https://event.mi.com/global/youtubepremium.

***100GB облачно пространство от Google One за 6 месеца – само за нови потребители на Google One. Важат условия. Може да се прекрати по всяко време. За подробности, моля, посетете https://event.mi.com/global/google-one