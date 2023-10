Планирате ли какво да гледате в Netlifx през уютните есенни вечери? Новият сезон на „Lupin“, риалити шоу, базирано на култовия сериал „Squid Game“, или пък епична военна драма?

Няма значение коя премиерна продукция ще изберете от нашите предложения, по-важно е на какъв екран планирате да гледате. Заедно с марката KIVI считаме, че голям смарт телевизор с напреднала технология за подобрение на картината е важно условие, за да може максимално да се насладите на последните ТВ премиери.

Европейският бранд KIVI предлага смарт телевизори с диагонали от 24“ до 65“ с различни разделителни способности на екрана (HD, Full HD, Ultra HD) и безрамков дизайн. Най-популярните модели са налични в бял цвят, което позволява телевизорите на KIVI да се впишат хармонично към всеки интериор. Технологиите, използвани от производителя, гарантират високо качество на картината:

Super Contrast Control позволява промяна на контраста в индивидуални области на картината по време на тъмни сцени;

позволява промяна на контраста в индивидуални области на картината по време на тъмни сцени; UltraClear подобрява яснотата на изображението на съдържание под 4K;

подобрява яснотата на изображението на съдържание под 4K; Телевизорите на KIVI поддържат HDR не само за файлове от външни носители, но и при гледане на стрийминг видео или играене на игри;

не само за файлове от външни носители, но и при гледане на стрийминг видео или играене на игри; Технологията MEMC автоматично анализира качеството на картината и добавя необходимия брой кадри, за да направи движенията на екрана да изглеждат плавни, a детайлите – ясни;

автоматично анализира качеството на картината и добавя необходимия брой кадри, за да направи движенията на екрана да изглеждат плавни, a детайлите – ясни; Технологията Max Vivid регулира яркостта и наситеността на цветовете, за да направи картината по-жива.

Високоговорителите в интегрираната аудио система на KIVI са ръчно калибрирани и подобрени със система за обработка на звука в реално време Dolby Audio Processing (DAP), която предоставя достъп до готови настройки. Смарт телевизорите работят с лицензираната операционна система Android TV и са сертифицирани от Google. От 2020 г. KIVI е и официален партньор на Netflix, така че дистанционните управления имат бутон за бърз достъп до приложението, което е много удобно.

Изберете размера на екрана в зависимост от вашите предпочитания – например огромният 55-инчов KIVI55U750NB – за да се насладите на последните иновации.

А ето и предложенията по Netflix:

Beckham

Истински хит, за който вече се говори в социалните мрежи. Без значение дали сте фен на Бекъм или никога не сте гледали футболен мач в живота си, „Beckham” e талантливо продуциран документален сериал за харизматичния мъж и неговия труден път. Първият му футболен договор на 12 години, първите му блестящи голове за Манчестър Юнайтед, срещата му с Виктория и онзи червен картон от Световното първенство през 1998 г., който доведе до отпадането на английския отбор и вълната от омраза към Бекъм… В сериала Дейвид, семейството и съпругата му са открити и искрени, понякога дори болезнено откровени, но това е и една от причините да продължим да гледаме.

Трейлър: 'BECKHAM' Documentary Series | Official Trailer | Netflix

Lupin

Чудесни новини: харизматичният джентълмен крадец Асан Диоп (Омар Си) е отново тук! Спомняме си, че вторият сезон на “Lupin” приключи неочаквано: Асан избяга от полицията и се наложи да изчезне. Третият сезон започва именно от там, където го изпратихме. Ще видим героя да живее в скривалище, да се измъква от полицията, но без да губи време в планирането на следващата си кражба. Сега на ред е една рядка черна перла…

Трейлър: Lupin: Part 3 | Official Trailer | Netflix

Bodies

Един ден тяло е открито по улиците на Лондон. Детективът, отговорен за случая е убеден, че това е типична криминална история. Но „обикновеният случай“ бързо се превръща във фантастична история, когато жертвата се появява на същото място, но в различни времеви периоди: през 1890 г. по време на Викторианската епоха; през 1941 г. по време на един от адските дни на Втората световна война; и 30 години по-късно в бъдещето… При разследване на случая, детективът разкрива зловещ заговор, който заплашва съществуването на Обединеното кралство.

Трейлър: Bodies | Official Teaser | Netflix

Pain Hustlers

Най-вероятно сте чели за опиoидната криза в Съединените щати – истинска трагедия за американското общество, която започва през 90-те години поради неконтролираното използване на обезболяващи. Проблемите продължават и до днес със скандали относно определени лекарства, които се оказват наркотични. Точно това разказва „Pain Hustlers”: главният герой е Лиза Дрейк (Емили Блънт), амбициозна самотна майка, която си намира работа във фармацевтичен стартъп. Доколко далеч е готова да стигне, за да превърне ново силно обезболяващо в нещо, което милиони американци ще използват?

Трейлър: Pain Hustlers | Emily Blunt + Chris Evans | Official Teaser | Netflix

All the Light We Cannot See

Военна драма, базирана на роман, написан от автора, удостоен с „Пулицър“ – Антъни Дор, разказва историята на двама тийнейджъри в хаоса на Втората световна война: сляпата французойка Мари-Лор и немското момче Вернер Пфениг, което е принудено да се присъедини към нацисткия режим. Съдейки по екипа, работещ върху адаптацията, можем да очакваме напрегнат сериал: сценарият е написан от Стивън Найт, който е работил по сериала „Point Hats”, а в главните роли са Марк Ръфало и Хю Лори. Сериалът излиза на 2 ноември.

Трейлър: All the Light We Cannot See | Official Trailer | Netflix

The Killer

Новият филм на Дейвид Финчър ни предлага един необичаен поглед към… убийците. Неговият главен герой е гениален убиец (в ролята Майкъл Фасбендър), преследван от опитен полицай. Междувременно убиецът започва да изпитва психологическа криза и съжаление, но къде ще го отведат тези чувства? Елегантен и стилен трилър, базиран на френски комикс с участието на Тилда Суинтън. Тръгва по Netflix от 10 ноември.

Трейлър: THE KILLER | Official Teaser Trailer | Netflix

Squid Game: The Challenge

Култовият сериал „Squid Game”, който беше гледан от 142 милиона потребители на платформата само през първия си месец, се завръща под формата на риалити предаване. Но не се притеснявайте – никой няма да пострада толкова сериозно колкото в сериала. А какво ни очаква? Риалити шоу, в което ще видим 456 истински участници от цял свят. Победителят ще се прибере с 4.56 милиона долара, а останалите играчи ще се приберат живи и здрави. Някой от състезанията ще са много подобни на тези от сериала. Вълнуващата игра започва на 22 ноември.

Трейлър: Squid Game: The Challenge | Official Teaser | Netflix