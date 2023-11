Най-голямото търговско изложение на игралната индустрия за Централна и Източна Европа BEGE и конференцията EEGS, които се провеждат за 14-и път в София, и тази година събират десетки компании от Европа, САЩ и Азия, както и най-авторитетните експерти от игралната индустрия. Събитията ще се проведат на 22 и 23 ноември в Интер Експо Център София и ще обединят за пореден път бранша.

Двете събития се организират от първата в страната браншова организация – Асоциацията на игралната индустрия на България, която е създадена през 1992 година с цел да съдейства за издигане професионалното ниво на игралната индустрия в страната, за утвърждаването на авторитета ѝ пред международни организации, както и за поддържането на добри институционални взаимоотношения.

Тази година изложители на BEGE са компании от държави на три континента, сред които Италия, Германия, Чехия, Китай, Великобритания, Словения, Нидерландия, Франция, Малта, Канада и САЩ, както и най-големите български фирми производители и доставчици на игрални решения. Така BEGE създава условия за установяване на нови бизнес отношения с по-широка перспектива, както и за затвърждаване на съществуващи партньорства. По време на изложението, в рамките на иновативна Proximity зона, ще има стрийминг платформа за интервюта и презентации, които ще бъдат излъчвани онлайн по време на събитието, за да може широката аудитория да стане съпричастна към случващото се по време на експото.

BEGE 2023 има вълнуваща програма, включваща раздаването на традиционните награди BEGE Awards. Тази година те ще се проведат в нов формат и ще бъдат раздадени на специална церемония на 21 ноември, ден преди старта на изложението, в присъствието на висшия мениджмънт на компании, лицензирани за работа в България. На наградите ще бъдат отличени най-изявените лидери и най-големите постижения в игралната индустрия, които ще бъдат селектирани от международно жури от авторитетни експерти в бранша.

Същевременно по време на Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS) ще бъдат засегнати теми като отговорна игрa, регулации в различните юрисдикции, технологичен напредък и използването на изкуствения интелект (AI), представени от лектори от близо 20 държави, сред които Великобритания, Дания, Швеция, Нидерландия, Гърция, Германия, Швейцария и Мексико.

Като част от програмата майсторският клас International Masters of Gaming Law и „Кръглата маса на регулаторите" ще предложат ценна информация и решения относно регулациите на индустрията в различни юрисдикции, като се разглеждат предизвикателствата пред тях, както и намирането на най-добрите решения.

Предхождащи BEGE събития ще допълнят цялостното представяне на индустрията в различните ѝ вертикали. Майсторският клас на 20 ноември ще засегне маркетирането на игралните продукти, а на Афилиейт конференцията, която ще се проведе на 21 ноември, ще присъстват най-авторитетните експерти в областта и водещи онлайн оператори.

Лидери в игралния сектор, сред които EGT, Telematic Interactive, Amusnet, Novomatic, CT Interactive, Oddin.gg, GLI, Oddin, Altenar, Noda Gaming и BetConstruct, се включиха като спонсори на тазгодишните съпътстващи събития, като по този начин изразяват подкрепата си за развитието на индустрията.

Информация за участниците в пресконференцията

Ангел Ирибозов е председател на УС на Асоциацията на игралната индустрия в България. Заема висши управленски длъжности в различни дружества в игралния сектор. Бил е на различни управляващи постове във водещи български и чуждестранни застрахователни и пенсионно-осигурителни компании. Консултирал е много проекти в областта на финансовия сектор, застраховането и осигуряването, малкия и средния бизнес, член е на УС и Комисията по квалификация на Българско Актюерско Дружество. Магистър по инженерни науки, приложна математика в Технически Университет София, Магистър по Актюерски науки в Сити Юнивърсити Лондон, с диплома по Международни икономически отношения.

Д-р Йорг Хофман е старши партньор в адвокатска кантора Melchers. Ръководител е на групата за игрална юридическа практика в адвокатска кантора „Melchers“. Той е бивш президент на International Masters of Gaming Law (IMGL).

Като признат експерт в областта, Йорг Хофман ежегодно е номиниран за „Водеща личност” в категорията „Игри и залагания” на Chambers Global от 2011 насам и е единственият германски адвокат включен в класацията на „Най-добрите немски адвокати”, класиран в категория „Игрално право” на „Best Lawyers” и „Handelsblatt” от 2014 г. Неведнъж е бил включван в Who’sWhoLegal за спорт и развлечение в Германия.

Има публикации в международни специализирани издания и често е канен за лектор на международни конфренеции за игралната индустрия по целия свят.

Питър Ремерс е генерален секретар на The European Association for the Study of Gambling. Той е ветеран в сферата на Отговорната игра, консултирането и обучението на професионалисти в игралната индустрия. Той участва в проекти от 1989 г.

Започвайки кариерата си като ръководител на амбулаторна клиника, той е служил като управителен директор на Консултантска агенция Jellinek от началото на 90-те години. От 10 години той също така ръководи собствена фирма Assissa Consultancy Europe, развиваща дейност, свързана с политики и проекти по Отговорната игра в страни по целия свят.

Съпредседател на отдела по залагания към Международния съвет по алкохола и други пристрастености (ICAA) и член на борда на Европейската асоциация за изучаване на хазарта (EASG)

Джема Буур е старши сътрудник в Harris Hagan. Специализира във всички аспекти на онлайн и наземното хазартно право, като консултира наземни и онлайн хазартни компании (B2C и B2B), както и много стартъпи и филиали.

Тя консултира по въпроси, свързани с правната класификация, заявленията за лиценз за работа от разстояние и от място, персонални заявления, правен анализ на сделките, основни изисквания за спазване и отчитане, оценки на съответствието, регулаторни проверки, корпоративни оценки, прегледи на оперативни и персонални лицензи, както и разработване на свързани с тях коригиращи програми за спазване на изискванията и планове за действие.

Джема е също така търговски съветник в сектора, като изготвя и договаря ключови търговски споразумения, включително условия и правила за провеждане на игри B2C, споразумения за лицензиране на игри B2B, софтуери и брандове, споразумения за партньорство и политики и процедури за защита на данните.

Алексис Висени е съосновател и Изпълнителен директор на Unibo. Той има дългогодишен опит в областта на електронните спортове, компютърните науки и спортните залагания като над дванадесет години работи в областта на казино интерактивните игри.

Съосновател и главен изпълнителен директор и на Unibo и основоположник на геймификацията в реално време в индустрията на интерактивните игри. Unibo е софтуерна компания, посветена в създаването на най-всеобхватното, иновативно и удобно за потребителя геймифицирано решение за играчи, доставчици и оператори в iGaming.

Unibo надгражда нивото на преживяване и ангажираност за играчите, по несравним начин и доказано увеличава основните показатели на увеличаване на ангажираност, желание за повторни посещения и задържане на потребителите.