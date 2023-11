Петролният и газов сектор се нуждае от бърза и съществена реформа

Петролният и газов сектор, един от основните източници на вредни емисии в атмосфера, ще се нуждае от бърза и съществена реформа, за да се противостои на климатичните промени, причинени от човека, и да се избегнат екстремни метеорологични явления. Това предадоха световните агенции, позовавайки се на заключенията от най-новия доклад на Международната агенция по енергията (МАЕ), озаглавен "Петролната и газова индустрия в преход към нетната нула" (The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions), съобщава БТА.

Настоящите инвестиции в петрол и газ в размер на 800 милиарда долара на година ще трябва да бъдат редуцирани наполовина, а емисиите на парникови газове, които са резултат от изгарянето на изкопаеми горива, ще трябва да намалеят с 60 процента, за да се постигнат климатичните цели, препоръчва МАЕ.

Докладът се публикува само седмица преди началото на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата КОП 28, която ще се проведе в Дубай от 30 ноември до 12 декември.

Петролните и газовите компании, както и други инвеститори и организации, свързани с изкопаемите горива, често присъстват на срещата, предизвиквайки критики от еколози и експерти по климата. Други обаче твърдят, че секторът трябва да бъде на масата за преговори и да бъде част от процента по премине към по-чиста енергия.

"Петролната и газова индустрия е изправена пред момента на истината на COP28 в Дубай", каза изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол в изявление пред медии по повод публикуването на доклада. "Производителите на петрол и газ трябва да вземат важни решения относно бъдещото си място в глобалния енергиен сектор", допълни Бирол, цитиран от АП.

Енергийният сектор е отговорен за над две трети от всички емисии на парникови газове, свързани с човешката дейност, от които за около половината са отговорни добивът на петрол и газ, според МАЕ.

Петролните и газови компании също са отговорни за над 60 процента от емисиите на метан - газ, който улавя около 87 пъти повече топлина от въглеродния диоксид за по-продължителен период.

Компаниите могат да си набавят алтернативни приходи, свързани със зелената икономика, включително производството на водород и водородни горива и внедряването на технологии за улавяне на въглерод, пише още в доклада. Както чистият водород, произведен от възобновяема електроенергия, така и улавянето на въглерод от атмосферата в момента не са изпитани в индустриален мащаб.

Докладът разглежда климатичните обещания, дадени от страните, както и сценарий, при който светът е достигнал нетни нулеви емисии до 2050 г. Ако страните изпълнят всичките си ангажименти по отношение на климата, то към посочената годината търсенето на петрол и газ ще бъде с 45 процента по-ниско от сегашните нива. При положение, че светът достигне нетни нулеви емисии до средата на века, търсенето ще намалее със 75 процента, се посочва в доклада.

Междувременно ръководителят на МАЕ е съобщил в интервю за е в. "Зюддойче цайтунг", че очаква, че ситуацията на световните пазари на природен газ ще се облекчи през идните две години, предаде ДПА.

"През следващите години ще има вълна от допълнителни количества втечнен природен газ на световния пазар и цените ще паднат около 2025 г.", е казал Бирол пред германския всекидневник.

Това ще бъде в резултат от огромните допълнителни обеми на пазара, включително заради доставки от САЩ и Катар. Следователно, според Бирол, би било голяма грешка правителствата да продължат да подкрепят проекти за природен газ.

По думите му "тези, които продължават да инвестират в нови газови проекти, рискуват да хвърлят парите си на вятъра".

Всички страни трябва да се подготвят за прехода от изкопаеми горива към възобновяема енергия, заяви Бирол, добавяйки, че всички необходими технологии са налице, но политиките все още липсва.