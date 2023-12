Съд във Великобритания: Изкуственият интелект не може да има права на изобретател

Компютърен учен от САЩ не успя да се пребори за регистрирането на патенти за изобретения, създадени от неговата система за изкуствен интелект, в емблематично дело във Великобритания за това дали ИИ може да притежава патентни права, предаде Ройтерс.

Стивън Талър искаше да получи два патента в Обединеното кралство за изобретения, за които твърди, че са създадени от неговата "машина за творчество", наречена DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience).

Опитът му да регистрира патентите беше отхвърлен от британската Служба за интелектуална собственост с мотива, че изобретателят трябва да е човек или компания, а не машина.

Талър обжалва пред Върховния съд на Великобритания, който днес единодушно отхвърли жалбата му, тъй като съгласно патентното законодателство на страната "изобретателят трябва да бъде физическо лице".

"Тази жалба не се отнася до по-широкия въпрос дали техническият напредък, генериран от машини, действащи автономно и захранвани от изкуствен интелект, трябва да бъде патентоспособен", гласи писменото решение на съда.

"Тя не се отнася и до въпроса дали значението на понятието "изобретател" трябва да бъде разширено, за да включи машини, захранвани от изкуствен интелект, които генерират нови и неочевидни продукти и процеси, за които може да се смята, че предлагат предимства пред вече известни продукти и процеси", се посочва още в решението.

Адвокатите на Талър казаха в изявление, че "решението установява, че понастоящем патентното право на Обединеното кралство е напълно неподходящо за защита на изобретения, генерирани автономно от машини с изкуствен интелект", предаде БТА.

По-рано тази година Стивън Талър загуби подобен иск в САЩ, където Върховният съд отказа да разгледа оспорване на отказа на Службата за патенти и търговски марки да издаде патенти за изобретения, създадени от неговата система за изкуствен интелект.