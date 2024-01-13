България със щанд на туристическото изложение в Щутгарт

Министерство на туризма ще вземе участие в международното туристическо изложение CMT – Щутгарт, което стартира днес – 13 януари и ще продължи до 21 януари 2024г. Щандът на България ще бъде с площ от 40 кв. м.

Изложението CMT – Щутгарт е най-голямото туристическо изложение за масова публика в света.

Водещите теми на СМТ – Щутгарт са къмпинг и караванинг, мотоциклетен и велотуризъм, голф, спа, круизни пътувания и др. Основен интерес за многобройната публика остават туристическите пакети за близки и средни дестинации от Германия. Паралелно с основното изложение за каравани, мотори и туризъм се провеждат още четири допълващи тематични изложения: за колоездене и приключенски туризъм (Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern); круизи (Kreuzfahrt- & SchiffsReisen); голф и уелнес (Golf- & WellnessReisen); парапланери и сърф.

През 2023 г. изложението е посетено от над 265 хил. посетители в рамките на 9 дни, а участие в него за взели повече от 1600 изложителя от 100 държави.