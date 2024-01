LIREX е водеща българска група от IT компании, една от най-експертните организации на европейския пазар в информационните и комуникационни технологии.

С над 30 години опит във високотехнологичната индустрия, LIREX е водеща в реализацията на цялостни решения и професионални услуги за организации от много сфери на икономиката както в корпоративния, така и в публичния сектор.

От експертизата на LIREX в областта на IT решенията се възползват клиенти от сектори образование, енергетика, промишленост, отбрана и сигурност, търговия и финанси.

Системният интегратор LIREX е партньор с устойчиви принципи, ценности, екип и подход.

В LIREX знаят, че IT е сложен бизнес, който изисква внимателно планиране, организиране и синхронизиране на IT дейностите във всяка организация, затова предлаганите IT решения са прецизирани и ефективни. Всеки реализиран проект е персонализиран според потребностите на клиента.

Иновативното мислене е ДНК-то на LIREX. В компанията действат предприемчиво и въвеждат смели IT решения.

Екипът от експерти на LIREX работи съгласувано съвместно с клиента във всички фази на проекта - от идеята, дизайна и разработката до внедряването и поддръжката.

Принципите, основните пет ценности и клиентският подход са много важни за екипа специалисти по системна интеграция, управляеми услуги, дигитална трансформация, доставка и поддръжка на LIREX, защото са лично свързани с всяка възможност, всяко решение, всяка услуга и обещание, които предоставят на своите клиенти.

LIREX поддържа високо ниво на експертиза и квалификации с над 500 сертификата по програми на Cisco, Microsoft, HPЕ, VMware, Veeam, IТIL, PMP, Agile, Scrum, ISACA и други.

LIREX предлага технологии на топпроизводители, персонализирани решения и услуги, IT експертиза в съчетание с високо ниво на обслужване.

Групата компании LIREX включват: LIREX BG, LIREX BS, LIREX HIGH TECH, LIREX ST.