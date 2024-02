Тайнственият Сатоши, създал крипто вселената за 7 дни, може да е бог, но само мъртъв

Генерира 1 млн. биткойна и като безсребърник задържа само 500 от тях, ако някога се появи с ключовете, цифровият апокалипсис е неминуем

Великата тайна: Кой създаде биткойна? На японски ЦРУ се произнася като Сатоши Накамото, но подозират и 4 топконцерна, че са в дъното на криптопарите

Поредният претендент да е легендарният Сатоши Накамото е на път да отиде безславно в историята. Пред лондонски съд австралийският компютърен учен Крейг Райт опита да докаже, че той е създателят на биткойна, но цялата общност го определи за измамник, а членовете й не са кои да е. В алианса Crypto Open Patent Alliance (COPA) са компанията за разплащания Block на основателя на Туитър Джак Дорси, Microstrategy на милиардера Майкъл Сейлър, най-голямата борса за криптовалути Coinbase и редица от

най-мощните криптокомпании

и фондове. Всички те чрез адвокатите си обявиха, че Райт има една цел - да изнудва разработчиците, да блокира проектите за развитие на цифровите пари и тъй като се занимава с този рекет от години, те решили този път да го изобличат пред магистратите.

Доказателствата, представени пред съда, са много и тук ще разгледаме малка част от тях - Райт никога не е подписвал съобщение от известните биткойн адреси на Сатоши и това лесно може да се установи, отбелязват от общността. Според тях той никога не е правил каквито и да е трансакции с биткойните,

нито е използвал паролите на създателя

на валутата, никога не е използвал имейл адресите му, никога не е давал дори едно доказателство на COPA, че е той. На всичкото отгоре криптоманиаците го хванали и че не може да кодира. Факт е, че самият Райт се е опитал да докаже пред няколко съдилища, че той е мистичният Сатоши, но без успех. Сатоши създава биткойн вселената за 7 дни по подобие на библейското Битие, нито веднъж не се изкушава да стане милиардер и така записва името си със златни букви в историята на крипто валутите. СНИМКА: GETTY IMAGES

Затова пред магистратите в Лондон общността твърди, че той лъже за всичко и цялата му история е базирана на фалшифицирани документи. За яростния отпор срещу всеки, дръзнал да каже, че е Накамото, обаче си има причина. Той може да стои на вечния си пиедестал само и единствено ако е мъртъв или ако се спотайва някъде анонимен.

Затова истинският Сатоши е една от най-големите загадки в историята.

На 3 януари 2009 г. той или група, която нарича себе си Сатоши Накамото, изписва името си със златни букви в това финансово приключение, пускайки Genesis Block. Това е оригиналният блок "Битие" по подобие на Библията, съдържащ първите 50 биткойна. Заедно с това мистериозният човек с японско име публикува и едно от най-странните съобщения в кода:

"The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks". Тези няколко думи са тълкувани от кого ли не, търсен е какъв ли не подтекст в тях, но все още не е ясно какво точно е искал да каже тогава Накамото. Буквалният превод е: "Канцлерът е на прага на

втория спасителен план

за банките". По-късно е установено, че статия в лондонския "Таймс" от същата дата описва как точно британският кабинет прави "изкуствено дишане" на финансовите институции. Затова мнозина смятат, че Накамото е разработил криптовалутата като алтернатива на парите и на банките, които са доказали, че не са надеждни, създавайки демократична система - всеки да може да "копае" и да печели от "труда" си.

Но кодираното съобщение може да има и друго послание - че въпросният Накамото се е опитал по този начин да спаси именно банките, предоставяйки им още един мощен финансов инструмент. Известно е, че рано или късно ще се стигне до цифрови пари и Сатоши ги разработва, за да улесни прехода от хартиените банкноти към парите във флашка.

Самият той не дава никакви обяснения какво е имал предвид през 2009 г., така че всичко си остава в сферата на догадките. Въпросът, който още дълго ще стои без отговор е коя е "прахосмукачката", събираща чрез криптовалутата реални пари. СНИМКА: GETTY IMAGES

Факт е, че с онзи първи блок Genesis той дава началото на всеки един биткойн и всеки един дори сега може да бъде проследен обратно до "Битие" по веригата.

До днес мнозина вярват, че тогава

Сатоши се е опитвал да си играе на Бог

във финансовата сфера, създавайки втория блок 5 - 6 дни по-късно - тоест за една седмица той е изградил целия нов криптосвят, както е създаден сегашният свят според Библията.

За феновете тези първи творения на Накамото са с ранг на светилища - там е началото и само Сатоши притежава ключа за тях. Тоест ако някога някой каже, че е Накамото, ще трябва да покаже, че може да го използва. И понеже до момента такъв не се е появил, криптообщността започва яростен хейт по всеки, който дръзне да каже, че е обожаваният от всички създател на биткойн вселената.

Самият Накамото обаче напълно си е заслужил статута на легендарен създател, защото е и безсребърник - той нито в един момент не е бил изкушен да се облагодетелства от творението си. Доказано е, че той лично притежава поне 1 млн. биткойна, които по днешни цени биха представлявали 48 млрд. долара. Но този загадъчен човек нито веднъж не си позволява да ги пласира на пазара. Години по-късно разследване установява, че Сатоши може би е задържал за себе си най-много 500 от биткойните, което е нищо на фона на 1 милион.

От една страна, това е безкрайно подозрително, от друга, ако Накамото се бе изкушил да осребри тази златна мина,

това би сринало цените на криптовалутата

още в зародиш. В същото време, отказвайки да се погрижи за личното си благосъстояние, Сатоши показва на всички, че е безсребърник в името на своето творение и криптобитието. Нещо повече, той не само се грижи за системата като за дете, а и нито веднъж не е изкушен от световната слава да разкрие самоличността си.

През 2011 г. се появява американец, чието второ и трето име съдържат Сатоши Накамото, но мистичният създател лаконично отбелязва в личния си блок, че не е той.

Последното, което пише той, е от април 2011 г. Тогава призовава Гавин Андерсън и общността да премахнат цялата тази мистерия около проекта. Оттогава, както в приказките, никой нищо не е чувал за Сатоши.

Но изглежда това би могъл да бъде и единственият му ход, който да успокои криптоманиаците и да им даде сигурност, че апокалипсис няма да има. Тоест Сатоши няма да се появи и неговите 1 млн. биткойна завинаги ще гарантират стабилността на системата.

Заради жертвоготовността и перфектния код през 2015 г. професорът по финанси в Калифорнийския университет Бхагаван Чоудри предлага Сатоши за Нобелова награда.

Оттогава има непрекъснати догадки кой е този човек или група, създали тази нова криптовселена.

Банки, топконцерни или бащите-основатели са създали биткойна

Кой е Сатоши Накамото? Това е въпрос най-малко за 48 млрд. долара. В криптовалута инвестират все повече милиардери и банкери и на този етап най-важното за тях е мистериозният създател да си стои там, където е, да не се обажда и да не прави нищо, което ще застраши парите им. Сред тях е създателят на Туитър Джак Дорси, компанията за бизнес анализи Microstrategy със 130 хил. биткойна (6,2 млрд. долара), собственикът й Майкъл Сейлър, който притежава над 17 хил. биткойна - днес 816 млн. долара. Заради това самият

Сейлър също се сдоби със статута на криптогуру

заради думите си, че всяка секунда инвестира по 1000 долара в цифровата валута. Сред изкушените е Илон Мъск и много криптомилиардери, част от които влагат милиони в биткойни. Тук възниква един от най-съществените въпроси - ако те смятат, че биткойните са по-качествена валута от доларите, кои са онези, които им ги продават за "съмнителните долари" и защо въобще им искат долари? Ако някой вярва, че един финансов инструмент е по-добър от друг, защо го разменя? След като идеята е да се създаде паралелна финансова система, тогава защо на някого са му притрябвали старомодните финансови средства?

През 2020 г. завесата бе леко повдигната, когато

банковата група "Морган Стенли" придоби 10,9% от Microstrategy,

компанията, която е най-крупният собственик на биткойни след Сатоши Накамото. Оттогава насам периодично възникват въпроси - дали наистина банките не са финансирали този социален експеримент в разгара на кризата през 2008 г.? Дали не са създали план Б, резервна писта, ако тогавашното финансово цунами бе опустошило системата? Едва ли някога ще разберем, но със сигурност отговорът е някъде по пътя на основния поток на парите - защо някои решават задачи, обявявайки, че те са валута, и ги разменят за реални долари и евро? Защо не си задържат решенията за себе си?

И докато се търси отговор на този въпрос, версиите за това кой е създателят на тази главоблъсканица, не стихват. Една от най-популярните от тях е, че това може би е бил Хал Фини - първият човек, получил трансакция с биткойн. За беда той умира още през 2014 г. и тази хипотеза никога не е била потвърдена или отхвърлена.

След това един от разработчиците подхвърля друго предположение - че

проектът изглежда "ужасно добре замислен"

и затова е малко вероятно да е създаден от един човек.

По-късно се лансира идеята, че Сатоши Накамото е сбор от имената на 4 технологични компании: Samsung, Toshiba, Nakamichi и Motorola - Sa от Samsung, toshi от Toshiba, naka от Nakamichi и moto от Motorola. Защо и каква е била целта им, така и не става ясно.

Псевдонимът се свързва и с движението Анонимус и с Wikileaks, неслучайно анонимните са с японска маска. Нещо повече, когато започват неприятните за САЩ разкрития, на организацията й е наложена банкова блокада и тя я заобикаля с помощта на криптовалутата. Тогава изненадващо за всички самият Сатоши със съобщение призовава да не го правят: "Отправям този призив към

Wikileaks да не се опитва да използва биткойн

Това е малка бета общност в начален стадий. Няма да издържите, получавайки нещо повече от джобни, а жегата, която ще създадете, вероятно ще ни унищожи на този етап." Тук отново Накамото се проявява като грижовен създател и баща, притеснен, че творението му ще бъде пометено от мощния тайфун около разкритията, но се оказва, че е сбъркал. След време Джулиан Асандж ще заяви, че инвестицията в криптовалутата е била едно от печелившите им решения.

Друга версия насочва следите към американец на име Ник Сабо, за когото е известно, че е изключително ангажиран с проекта, но живеел усамотено и всячески избягвал контакт с хора. Той влязъл в полезрението на маниаците, след като още преди да е пусната валутата, в своя блог изразил интерес към нея. След това, осъзнавайки грешката си, той препубликувал статията си вече с нова дата. Това обаче било достатъчно учени от университета в Астън да започнат свое разследване на стила на кодиране и писане на Сатоши и Сабо. Анализът им приключва с констатацията, че между двамата има "страшни прилики".

Друга версия е, че зад мистериозния псевдоним стои ЦРУ или Агенцията за национална сигурност на САЩ. Причината е един техен анализ, който допуска, че в някакъв момент може да се появи подобна цифрова валута, че този социален експеримент ще набере много привърженици и в един момент пирамидата ще рухне.

Привържениците на тази конспиративна теория привеждат като аргумент факта, че самото име Сатоши Накамото на японски се превежда като Централно управление.

Други смятат, че

зад валутата стоят едни от първите разработчици или бащите-основатели

като Адам Бек, Иън Григ, Тим Мей и други в стремежа си да освободят човечеството от робството, от олигарсите и от тираните.

Но дали именно олигарсите не са измислили тази гениална "прахосмукачка", която да прибира парите на свободомислещите?

На този етап въпросите все още са много повече от отговорите.