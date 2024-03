New Balance са истинска сензация в световен мащаб. Сникърсите носят всички - музиканти, политици, адвокати, цветари, симпатичната съседка на преклонна възраст, която обожава розите в градината си и всеотдайно се грижи за тях. Как обаче тези обувки стигнаха до толкова голям успех? Каква история се крие зад популярността им? Ще ви разкажем веднага. Взимайте кафето и сядайте за няколко минути удобство с New Balance и техния път през времето.

Вдъхновени от живота

Откакто ги има, New Balance са популярни с извънредния си комфорт. Неслучайно, марката се казва точно така - нов баланс, защото осигурява абсолютно удобство на късметлията, обул точно тези сникърси на краката си. Иновацията в тях е специалната вложка за поддръжка на свода с триточкова опора. Вярвате или не, вдъхновена е от живия живот и по-точно - от кокошките и петлите. През 1906 г. емигрантът от Великобритания Уилям Дж. Райли наблюдавал пилетата си в градината си в САЩ. Направило му впечатление, че пазят идеален баланс. И изведнъж го осенила идея - да използва тяхната дарена от природата триточкова система на опора в обувки за работници, които по цял ден са на крак. Скоро, чифтовете за облекчаване на болката в краката, се продават от новооснованата New Balance Arch Support Company. На капака на първите кутии, имало изображение на петел в почит към гениалната природа, вдъхновила тези обувки.

Спортен старт за иконичните обувки

Постепенно маратонките печелят все повече почитатели. Абсолютно логично - всеки иска да има повече удобство за себе си. Спортистите също започват да се интересуват от марката. И през 1938 г. първият модел създаден специално за тях, е факт. Сникърсите са с шипове и горна част от кожа и са направени за местен клуб за бягане. През 1954 г. компанията преминава в нови ръце. Купуват я Елинор и Пол Кид - дъщеря и зет на съдружника на Райли - Артър Хол. Вслушват се в желанията на атлетите, които искат още чифтове удобство за различни спортове. През 1960 г. на сцената и витрините на магазините дебютира Trackster на New Balance - първата обувка на компанията, пресякла финалната линия на маратон. Предлага се в различни ширини, за да може да даде наистина максимум удобство на хората, избрали да се доверят точно на тези маратонки за спортните си постижения. За времето си, това е наистина революционно предложение. Вълнистата подметка за по-добро сцепление допълва иновациите и утвърждава New Balance не просто като чифтове с подпора за свода, а спортни обувки с голям потенциал.

Здравей лого и слава

1972 г. в деня на Бостънския маратон, все още малката компания поема актуалният и към днешна дата СЕО на марката - Джим Дейвис. За него работят шестима служители, произвеждащи по 30 чифта дневно. Годишните продажби на бранда са около 1 млн. долара - но това много скоро кардинално ще се промени. По това време бягането излиза "на мода", като милиони американци тичат за здраве и тонус всеки ден. Компанията започва да произвежда линии сникърси, като всяка е именувана със свой уникален номер, указващ вида на обувката, за каква дейност е предназначена и дали допринася за скоростта или стабилността. Днес видите ли "N" отстрани на чифт сникърси знаете - New Balance са. За пръв път знаковото лого украсява тялото на обувките през 1976 г. Същата година, на пазара дебютира линията на марката 320. Моделът е обявен от списание Runner's World за най-добър чифт за бягане. Описана е като подходяща както за джогинг ентусиасти, така и за олимпийски бегачи. Включва омекотяване и опора за петата - решения, задължителни и за съвременните чифтове за бягане. Марката прескача всички конкуренти в тази ниша и заема челните позиции. Оттук нататък, всичко е история до огромно разнообразие страхотни модели днес. Разгледайте ги тук: https://prm.com/bg/m/new-balance и си познайте вашите чифтове. С тях, всеки миг е удобство, облечено в иконичен дизайн.

Глобален растеж и експанзия

1978 г. компанията пуска на пазара своята първа линия облекло включваща якета с Gore-tex и започва да си сътрудничи с десетки спортисти. Няколко години по-късно, през 1982 г., пуска на пазара New Balance 990, които се превръщат в истинска сензация и символ на ърбън културата. Маратонките за бягане са с най-висока цена в индустрията. Въпреки, че струват скандалните за времето 100 щатски долара, се продават като топъл хляб. Благодарение на тях, брандът печели все повече позиции на пазара на спортни обувки, но и сърцата на градските модерни хора. Следват Balance 574 от 1988 г. с велурено тяло, чисти линии и приглушени цветове. По време на популярните си изяви пред публика, легендарният Стив Джобс е обут именно с New Balance и допринася за още повече слава за бранда. Моделите 990, 991 и 992 носи и Президентът Барак Обама. 2000 г. годишните продажби на компанията вече възлизат на 1 млрд. долара. Развитието продължава. 2009 г. отваря врати собствената изследователска лаборатория на марката, която създава иновации за още по-добри спортни постижения. Най-печелившият слоган на марката е "Носени от супермодели в Лондон и татковци в Охайо". New Balance са обувки за всички.

Марката днес

Освен вече споменатите иконични линии на New Balance, компанията създава още много впечатляващи серии, останали в историята и печелещи сърца и днес с подновена визия и характеристики. Сред тях са Custom 574 - първите персонализирани обувки на марката. Представени са през 2012 г. и се правят по поръчка, позволявайки на всеки да има чифт по свой дизайн. 2020 г. са представени New Balance 327 https://prm.com/bg/h/new-balance-327. Създадени в сътрудничество с френско-мароканската марка Casablanca, те са вдъхновени от 70-те години ежедневни обувки с актуално ретро звучене, толкова модерно днес. Велурените акценти и голямата подметка незабавно печелят многобройни фенове по света и скоро обувките се носят из всички кътчета на земното кълбо. За своята 117-годишна история, New Balance създава история, обувайки удобно и стилно хора с всякакъв социален статус, на всякаква възраст. Днес, продължава възхода си напред. Един поглед към голямото "N" е достатъчно доказателство за надеждност, иновация и комфорт, които никога няма да излязат от мода. Открийте ги и за себе си.