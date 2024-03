Близо 40% от компаниите у нас не се управляват от жени, сочи проучване на БФБ

Близо 40 % от компаниите, които се търгува на БФБ, не се управляват от дами чрез своите ръководни органи, а само 2,6% се ръководят изцяло от жени в своите Бордове. В други 14% от компаниите изпълнителните директори са само жени. Това сочи проучване на Българската фондова борса (БФБ), проведено сред над 300 български компании, които се търгуват на борсата, за представителността на жените на ръководни позиции в бизнеса, по повод Международния ден на жената - 8 март, съобщиха от БФБ.

Данните показват, че през последните години не се забелязва съществена промяна в дела на дамите на ръководни позиции. За разлика от структурата в по-малките и средни фирми, които се търгуват на пазара за растеж "Бийм" (Beam)- при които близо половината (46 процента), имат жени в своите управителни органи.

От БФБ отбелязват, че всяка година борсата се включва активно в глобалната инициатива на Световната федерация на фондовите борси Ring The Bell for Gender equality. Посочват също, че по традиция отбелязват Деня на жената и подкрепят глобалната инициатива на борсите в света за равнопоставеност на половете при професионалната реализация във финансовата сфера. Тази година припознават официалното посланието на ООН - "Инвестирайте в жени. Ускорете напредъка" (Invest in women. Accelerate progress).

По повод инициативата днес се състоя церемония, открита от Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, Васил Големански, заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ, Мария Филипова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, Радослава Масларска, председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Христина Пендичева, член на Съвета на директорите на БФБ. Те се включиха с кратки послания по темата и символично дадоха старт на търговията на борсата с биене на камбаната, се посочва в съобщението.