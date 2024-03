Първите арабски роботи - женският не говори за секс, а мъжкият опита да опипа репортерка (Видео)

Саудитска Арабия представи първия си женски хуманоиден робот. Казва се Сара и е проектирана да спазва културните ценности на страната и дори избягва да говори за секс и политика.

Роботът е разработен от базираната в Рияд компания QSS AI & Robots. Сара е облечена в традиционно за страната облекло - абая.

Компанията е разработила специален изкуствен интелект за робота, който не зависи от външни набори на данни, като тези от ChatGPT.

"Сара знае, че е жена на 25 години и, че е висока 1,62 см. Тя знае, че трябва да бъде мила и не трябва да обсъжда политика и секс, защото е в Саудитска Арабия", обясни главният изпълнителен директор на компанията Ели Метри.

Роботът говори арабски и английски.

От компанията са разработили и мъжки хуманоиден робот, но неговото представяне не мина по план, след като роботът Мохамед се опита да докосне репортерка по задните части. Мохамед е първият арабски мъжки хуманоиден робот Кадър: Ютуб/Carros Show

Мохамед също е облечен в традиционно арабско облекло и говори, както арабски, така и английски. По време на представянето на робота репортерка на Al Arabiya застана до него, а на видеозапис се вижда как роботът сякаш протяга ръка напред, за да докосне журналистката. Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2024

От компанията заявиха, че Мохамед е "напълно автономен и работи без пряк човешки контрол". Оттам казаха още, че са информирали всички гости и репортери на събитието да спазват дистанция от робота, пише Business Insider.