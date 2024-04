Обява за търг - Градинарски услуги в Резиденция на посолството на адрес ул. "Бойна слава" 21, Бояна, София - 1616.

Посолството на Република Индия в София отправя покана за оферти от професионални български фирми за предоставяне на градинарски услуги на ул. "Бойна слава" 21, Бояна, София - 1616 за период от две години. Обявлението за търга е качено под „Известия за търг“ на уеб страницата на посолството (https://www.indembsofia.gov.in/), директната връзка към която е: https://www.indembsofia.gov.in/tenders/

Notice for Inviting Tender- Gardening Services at Embassy Residence at the address 21 Boina Slava Street, Boyana, Sofia - 1616.

The Embassy of the Republic of India in Sofia invites bids from professional Bulgarian Gardening companies/firms for providing Gardening services at 21 Boina Slava Street, Boyana, Sofia - 1616 for a period of two years. The tender notice is uploaded under 'Tender Notices' on the Embassy webpage (https://www.indembsofia.gov.in/), the direct link for which is: https://www.indembsofia.gov.in/tenders/.