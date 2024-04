M3 Communications Group e PR агенция на годината, d:istinkt с 9 награди на BAPRA Bright Awards 2024

18 агенции и компании участваха в конкурса със 138 проекта

Вижте пълния списък на наградените

M3 Communications Group стана PR агенция на годината на престижния конкурс BAPRA Bright Awards 2024, организиран от Българската асоциация на PR агенциите.

Агенция d:istinkt получи общо 9 отличия, като сред тях е и сребърната награда в най-авторитетната категория „Агенция на годината", след две поредни години на първото място. (Вижте пълния списък на наградените по-долу.)

Наградите отличават най-успешните и креативни комуникационни кампании и агенции в България, като тържествената церемония по връчването им се състоя на 3 април.

Конкурсът беше журиран от 26 международни PR и комуникационни експерти, представители на авторитетни организации. Председател на журито бе Кристина Форсгард, основател на Netprofile и председател на Комисията по етика на Международната консултантска организация по комуникации (ICCO).

d:istinkt получи награди в редица категории, сред които "Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт)", "Специално събитие или лансиране", "Кампания за корпоративна социална отговорност", "Кампания за работодателска марка", "Награда за PR иновации", „Комуникационна кампания за образование и професионално развитие" и "Агенция на годината". Екипът на агенцията заслужи призовете в конкуренция от общо 138 проекта, представени от 18 агенции и компании.

Най-голям брой отличия получи кампанията на d:istinkt, посветена на жертвите на войната, с акцент върху украинските бежанци, реализирана за Европейската комисия. Журито й присъди първо място в категория "Комуникационна кампания за образование и професионално развитие", сребро в категория "PR иновации" и бронз за "Корпоративна социална отговорност". В основата на кампанията е безплатна детска книжка, озаглавена "Момичето, което си отваряше очите". Тя разказва историята на наблюдателна ученичка, която забелязва страданието на украинско момиче, избягало от войната със семейството си. Кампанията цели да насърчи съпричастността към украинските бежанци, и по-специално към децата, които намират убежище в нашата страна.

Ето списък на всички победители в различните категории на BAPRA Bright Awards 2024:

ПР агенция на годината

БРОНЗ

All Channels Communication

СРЕБРО

d:istinkt

ЗЛАТО

M3 Communications Group, Inc.

Кампания на годината

БРОНЗ

Агенция: All Channels Communication

Кампания: #feelslikeChristmas

СРЕБРО

Агенция: Propaganda & Noble Graphics

Кампания: Mare di Sofia | Malfy Gin

ЗЛАТО

Агенция: PR Play

Кампания: HopePrint

Изгряваща звезда

БРОНЗ

All Channels Communication, Samuil Galabov

СРЕБРО

Paragraph 42, Nedelya Atanasova

ЗЛАТО

M3 Communications Group, Inc., Jessica Krusteva

Комуникации към крайни потребители

БРОНЗ

Агенция: Broks Vision & The Event Company

Кампания: Join the Flip side: Samsung & Just Cavalli Exclusive Fashion Show for the launch of the new Samsung Galaxy Foldables

СРЕБРО

Агенция: Propaganda & Noble Graphics

Кампания: Mare di Sofia | Malfy Gin

ЗЛАТО

Агенция: Ogilvy

Кампания: It is natural to seek joy

Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт)

БРОНЗ

Агенция: – Paragraph 42

Кампания: MET Bulgaria: Empowering the gas trader

Агенция: – PR Play

Кампания: Live Sustainably

СРЕБРО

Агенция: – Interimage

Кампания: DEVIN and B Corp – helping transform business into a force for good

Агенция: – M3 Communications Group, Inc.

Кампания: BTL Industries – "Why Bulgaria?" campaign

ЗЛАТО

Агенция: d:istinkt

Кампания: Lidl Regional Effect

Специално събитие или лансиране

БРОНЗ

Агенция: Broks Vision & The Event Company

Кампания: Join the Flip side: Samsung & Just Cavalli Exclusive Fashion Show for the launch of the new Samsung Galaxy Foldables

СРЕБРО

Агенция: d:istinkt

Кампания: Yettel: Digitalization of the National Movement "Discover Bulgaria – 100 National Tourist Sites

ЗЛАТО

Агенция: d:istinkt

Кампания: BTV: Let's Clean Bulgaria Together – National Meeting of Partners 2023

Кампания за корпоративна социална отговорност

БРОНЗ

Агенция: – d:istinkt

Кампания: Yettel: Safer Internet Programme

Агенция: – d:istinkt

Кампания: Victims of war as a 6th crime

СРЕБРО

Агенция: Paragraph 42

Кампания: IKEA: Picture of Kindness

ЗЛАТО

Агенция: V+O Communication

Кампания: Kaufland set foot in Antarctica

Комуникации в публичния сектор

БРОНЗ

Агенция: VIDAL MEDIA GROUP

Кампания: Our family welcomes you to Sofia Pride 2023!

СРЕБРО

Агенция: PR Play

Кампания: For Your Healthy Heart

ЗЛАТО

Агенция: All Channels Communication

Кампания: #feelslikeChristmas

Инфлуенсър маркетинг кампания

БРОНЗ

Агенция: M3 Communications Group, Inc.

Кампания: META – Facts in Focus campaign

СРЕБРО

Агенция: Broks Vision

Кампания: Flexcast – "flex" the status quo in digital

ЗЛАТО

Агенция: Propaganda & Noble Graphics

Кампания: Mare di Sofia | Malfy Gin

Кампания за работодателска марка

СРЕБРО

Агенция: d:istinkt

Кампания: It's just a Lidl secret

ЗЛАТО

Агенция: M3 Communications Group, Inc.

Кампания: DISCORDIA – Talent Roadshow

Вътрешни комуникации

СРЕБРО

Агенция: M3 Communications Group, Inc.

Кампания: Shell V-Power Launch

ЗЛАТО

Агенция: BBDO Group/ Proximity Sofia

Кампания: The Golden Team of Postbank

Кризисни комуникации

ЗЛАТО

Агенция: M3 Communications Group, Inc.

Кампания: Wizz Air – Cruel Summer

Дигитален ПР

БРОНЗ

Агенция: M3 Communications Group, Inc.

Кампания: ATLANEA – The Ocean of Opportunities from Bulgaria to Times Square

СРЕБРО

Агенция: M3 Communications Group, Inc.

Кампания: ERC World – NFT Creativity and Innovation Beyond Limits

ЗЛАТО

Агенция: Oglivy

Кампания: It is natural to seek joy

Награда за ПР иновации

БРОНЗ

Агенция: Interimage

Кампания: #ABiteWithPurpose – Interimage for Lidl

СРЕБРО

Агенция: d:istinkt

Кампания: Victims of war as a 6th crime

ЗЛАТО

Агенция: M3 Communications Group, Inc.

Кампания: META – Facts in Focus campaign

ESG комуникационна кампания или проект

БРОНЗ

Агенция: Interimage

Кампания: #ABiteWithPurpose / Lidl

СРЕБРО

Агенция: V+O Communication

Кампания: Actions bring change

ЗЛАТО

Агенция: PR Play

Кампания: Live Sustainably

Комуникационна кампания за образование и професионално развитие

БРОНЗ

Агенция: M3 Communications Group, Inc.

Кампания: L'Oreal – For Women in Science

СРЕБРО

Агенция: Interimage

Кампания: Enter the Green circle with EcoSchools

ЗЛАТО

Агенция: d:istinkt

Кампания: Victims of war as a 6th crime

Инициатива за създаване на ангажираност за вътрешни или външни публики

БРОНЗ

Агенция: Paragraph 42

Кампания: IKEA: Picture of Kindness

СРЕБРО

Агенция: Interimage

Кампания: LOVE'N PARK mobile app – for the green heart of the capital city

Агенция: All Channels Communication

Кампания: SHARING THE LOVE OF FOOTBALL. PRICELESS. UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL SCREENING ЕEVENT 2023

ЗЛАТО

Агенция: All Channels Communication

Кампания: #feelslikeChristmas