Как да преобърнем бранда си от добър във велик?

Питали ли сте се каква е разликата между добрите и забележителните брандове? Как целите и ценностите на марката могат да повишат нейната ефективност?

Този петък, 10 май, IAB Bulgaria организира обучение за специалисти в сферата на маркетинга или предприемачи, които искат да подобрят брандинга на своите бизнеси с тема “How to turn your brand from Good to Great?”.

Водещ на обучението е Том Хидвеги, който е маркетолог и дългогодишен Старши директор Творчески стратегии в The Coca-Cola Company. Редовен коментатор и гост-лектор в рекламния бранш с повече от 25 години опит. Възпитаник на програмата Cannes Creative Leadership и на Berlin School of Creative Leadership. Мисията му е да помага на марките да правят повече от това просто да са добри. Работил е по проекти за създаване, развитие и преоткриване на брандове по целия свят, включително и в България.

Често наблюдаваме как предимствата на продукта се сместват с тези на бранда, което води до объркващи решения от клиентите. Още по-лошото, виждаме как привидно добри и здрави марки нямат автентична цел, което създава стресираща среда за мениджърите им и ги обрича на използването на клишета.

На този практически уъркшоп на живо в София Том се ангажира да постави основите на утвърждаването ви като уверен бранд стратег и да ви накара да се замислите за вашите ценности. Ще навлезете дълбоко в същността на развиването и преобразяването на една марка. Често мениджърите се лутат по кой път да поемат, как да развият и укрепят своя бранд и как да го адаптират към променящата се среда.

Този уъркшоп ще ви помогне да добиете увереност при създаването на бранд, ще получите съвети и насоки за намиране на истинската цел на вашия бизнес, която да вълнува потребителите.

Повече за обучението и билети може да намерите ТУК.