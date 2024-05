Събитието ще събере на едно място доказани местни и международни лидери като Волфганг Шюсел, бивш канцлер на Австрия

Кога България ще стане част от Еврозоната? – на този въпрос ще се опитат да дадат верен отговор ключови държавни лидери от България и други страни-членки на ЕС на първата по рода си конференция „България в еврозоната, кога?“.

Тя ще се състои на 14 май в София и на нея Димитър Главчев, министър-председател и министър на външните работи на България, Димитър Радев, управител на Българската народна банка, и доказани специалисти от държави от еврозоната ще дискутират предизвикателствата и перспективите пред България при въвеждане на еврото.

Събитието ще обхване широк спектър от теми от икономически, финансов, политически и бизнес характер, свързани с влизането на България в еврозоната.

Желаещите да присъстват е необходимо да се регистрират предварително на официалния сайт на конференцията тук.

Самото събитие ще стартира от 9:30 ч. на 14 май 2024 г. в хотел „Балкан Палас“, зала „Роял“. То ще предостави ключова платформа за насърчаване на диалога и сътрудничеството между участниците с цел гарантиране на плавния преход на България към еврозоната. Експертите от държавите-членки на еврозоната ще обсъдят перспективите и предизвикателствата пред страната при въвеждането на еврото, предлагайки задълбочени анализи, добри практики и приложими стратегии.

Събитието се организира в партньорство между Асоциацията на почетните консули в България, Българската CFA Асоциация и Асоциацията на банките в България.

„Приемането на еврото е ключов момент в икономическата и финансовата история на България, който изисква осезаеми и дългосрочни стратегии за успешен преход и стабилност. Целта на събитието, което организираме съвместно с АПКБ и АББ, е да подпомогне незабавното и безпроблемно въвеждане на еврото и укрепването на статуса на страната като надежден и интегриран партньор в европейския и световния финансов пазар,“ сподели Николай Василев, президент на Българската CFA асоциация и бивш заместник министър-председател на Република България.

Програмата на събитието включва два основни панела, които ще се фокусират върху политическите и социалните последици, както и върху икономическите и финансовите перспективи преди и след присъединяването, като ще бъдат анализирани успешни примери на европейски държави, вече въвели еврото като своя национална валута. Своя опит в сферата ще споделят ключови фигури като: Волфганг Шюсел, бивш канцлер на Австрия, Джоузеф Мускат, бивш министър-председател на Малта и евродепутат, Адриан Нъстасе, бивш министър-председател на Румъния, Михалис Сари́с, бивш министър на финансите на Кипър, както и Джордж Заня́с, бивш министър на финансите на Гърция.

Събитието се провежда с подкрепата на генералния партньор Пощенска банка, основните партньори Samsung Store, „Георгиев, Тодоров и Ко.“ и ЮГ Маркет Фонд Мениджмънт, както и от партньорите УниКредит Булбанк, Boyanov & Co, Expat Capital и M3 Communications Group, Inc. Медийни партньори на събитието са БНТ, Euronews, Bloomberg TV, 24 часа, Труд, Мениджър, Investor.bg, Dir.bg, Econ.bg, Novinite.bg и SeeNews.

За допълнителна информация или заявка за интервю, моля, свържете се с M3 Communications Group, Inc. на press@m3bg.com или 088 818 70 10.