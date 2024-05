Учени откриха планета, пухкава като захарен памук

Учени откриха планета, която е по-голяма от Юпитер, но e изненадващо пухкава и лека като захарен памук, предаде Асошиейтед прес.

Екзопланетата е с изключително ниска плътност за размерите си, съобщи международен екип. Газовите гиганти в нашата Слънчева система са Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Те имат много по-голяма плътност.

„Планетата е много пухкава, тъй като е съставена предимно от леки газове, а не от твърди тела", каза Халид Баркауи от Масачузетския технологичен институт. Astronomers discover WASP-193b, a giant planet with cotton candy-like density 1,200 light-years away, challenging planetary formation theories.https://t.co/xvu6xY2aOf — Tech Times (@TechTimes_News) May 14, 2024

Учените смятат, че отклонение като това на планетата WASP-193b е идеално за изучаване на неконвенционалното формиране и еволюция на космическите тела. Планетата е открита миналата година. За да се определи нейната консистенция въз основа на наблюдения от наземни телескопи, е било необходимо допълнително време и работа. Смята се, че тя се състои предимно от водород и хелий, пише БТА.

Планетата се намира на около 1200 светлинни години от нас. Една светлинна година е на 9,46 трилиона километра. Според изследователите това е втората най-лека екзопланета, открита досега, въз основа на нейните размери и маса.

Изследването е публикувано в сп. „Нейчър астронъми" (Nature Astronomy).