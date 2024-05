Новите предавания и лица привлякоха вниманието на зрителите и предизвикаха истински фурор в социалните мрежи. Mедийната група бележи ръст от 15% на аудиторията в най-гледаното време, а bTV Новините са категоричен лидер сред най-широката възрастова група

Стартът на летния сезон започна с ударна доза смях и завръщане на комедийното куиз-шоу „Кой да знае?“. Предаването очаквано прикова 27,2% зрителите от всички възрасти (All 4+, източник ГАРБ) в първата делнична вечер на седмицата като повтори успеха на играта при нейния старт през януари и потвърди, че триото Сашо Кадиев, Милица Гладнишка и Христо Пъдев се радва на лоялна аудитория.

Последните месеци bTV не спира да радва своите зрители като изцяло обнови пролетната си програма. Голямото завръщане на Ники Кънчев в „Стани богат“ предизвика истинско вълнение сред феновете на предаването, което продължава да отчита висока гледаемост в часовия си слот, предлагайки нови знания на хората от всички възрасти – 29,8% аудиторен дял (All 4+, източник ГАРБ). Бляскавото танцово шоу “Dancing Stars” привлече едни от най-талантливите звезди на сцената и се радва на стабилен успех (27,5%) сред най-широката телевизионна аудитория (All 4+, източник ГАРБ) и часови слот на излъчване. Телевизионният феномен „Ергенът“ отново провокира зрителите и се превърна в най-коментираното шоу през сезона в социалните мрежи и дигитални платформи, предизвиквайки истински фурор и десетки хиляди коментари, реакции и споделяния на съдържанието. Според официалните пийпълметрични данни, премиерният сезон на „Аз обичам България“ по bTV води убедително по аудиторен дял сред развлекателните предавания в петъчната вечер с 26,1% от зрителите (All 4+, източник ГАРБ). Последният и специален епизод на предаването ще се излъчи този петък и е посветен на празника за 24-ти май. Съпричастност, надежда и добрина са посланията на социалния проект „Бригада Нов дом“, който ударно се завърна в ефира на bTV и с аудиторен дял от 27.8% (All, 4+) убедително изпреварва конкуренцията в съботната вечер, събирайки цялото семейство пред екрана. Впечатляващо разнообразие от заглавия и сезон на bTV, за който всички не спират да говорят.

„Щастлив съм, че програмата на bTV се променя. Направихме сериозни стъпки за обновяване на програмното съдържание на цялата група. Предложихме нови висококачествени формати и популярни лица, които бързо спечелиха вниманието на зрителите. Нашите предавания достигат до най-широка аудитория и полагаме усилия да имаме богат набор от заглавия, подходящи за всички жанрови предпочитания и възрасти. От началото на годината отчитаме сериозен ръст от 30.3% на 34.8% в средния аудиторен дял и се радваме на 15% повече зрители в най-гледаното време. Тематичния канал bTV Story има фантастичен резултат и за кратко време се нареди сред най-гледаните програми в страната. Продължаваме традицията да сме първи и да въвеждаме премиерни заглавия на българския пазар. Зрителите могат да очакват още по-богат сезон през есента“, коментира Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV.

bTV Новините и актуалните предавания също отчитат висока гледаемост през пролетта и са категоричен лидер сред зрителите в най-широката възрастова група. Новинарските емисии на bTV, предаванията „Лице в лице“ с Цветанка Ризова, „120 минути“ със Светослав Иванов и „Защо, господин министър?“ с Жени Марчева са сред най-гледаните програми с актуално съдържание (All 4+, източник ГАРБ) в седмичния телевизионен ефир и специално дигитално съдържание.

Разнообразието и качествено съдържание ще бъдат двигател и през есента, когато bTV ще представи на своите зрители новия световен формат „Островът на 100-те гривни“, превърнал се в сензация в няколко държави. Заедно с това се завръща и състезателното риалити „Бягство към победата: Съкровището“, коeто ще изправи двойки участници в забавни предизвикателства и ще ни отведе до различни кътчета на България. Зрителите могат да очакват и следващ силен сезон на музикалното шоу „Гласът на България“, който ще донесе настроение, изключителен талант и много изненади за верните фенове.