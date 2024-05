Европейски млекопроизводители протестират в Брюксел (Видео)

Млекопроизводители от редица страни в Европейския съюз днес протестират в Брюксел с искане за по-високи изкупни цени на продукцията им, предаде ДПА.

Протестът се провежда под мотото "Справедлив доход за фермерите сега".

Фермерите разположиха трактори по улиците на белгийската столица, но за разлика от предишни земеделски протести днешният протича мирно. 🐄On May 27, dairy farmers across Europe took plaster cows on a walk through Brussels demanding “fair milk prices”.



The demonstration coincided with the Agriculture and Fisheries Council meeting and preceded International Milk Day on June 1. pic.twitter.com/sIWUxijwm0 — NoComment (@nocomment) May 27, 2024

Протестните действия на фермерите се провеждат на фона на днешната среща в Брюксел на министрите на земеделието на страните от ЕС.

Протестът е организиран от международната фермерска асоциация Европейски млечен борд (ЕМБ) и в него участват фермери от над 15 страни.

Протестиращи донесоха и пластмасови фигури на крави в реален размер, боядисани в националните цветове на страните, от които са участниците в протестните действия, пише БТА. From farm to table (legislation). Dairy farmers from across the EU in Brussels demanding better prices for their products. pic.twitter.com/GUfvtnM4SO — William Denselow (@willdenze) May 27, 2024

Полицията в Брюксел призова жителите и гостите на града да не се придвижват с автомобили по време на демонстрацията, а да ползват градския транспорт.