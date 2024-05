Китай създаде инвестиционен фонд за развитие на индустрията за чипове

Министерството на финансите на Китай, заедно с още няколко институции, създадоха инвестиционен фонд за насърчаване развитието на индустрията за производство и разработка на чипове, като поредна стъпка в усилията на страната да намали зависимостта си от вноса на критични технологии на фона на нарастващия протекционизъм и ограничения от страна на САЩ, съобщи радио Китай.

Фондът е с регистриран капитал от 334 милиарда юана (47,5 милиарда долара), като в него участват шест държавни банки, включително Китайската промишлено-търговска банка (Industrial and Commercial Bank of China) и „Банк ъф Чайна“ (Bank of China).

„Създаването на националния фонд дава увереност на целия сектор, показва, че страната разполага със силни финансови ресурси и техническа поддръжка, а също така има твърда решимост по отношение на независимостта на чиповете. Това е от решаващо значение за развитието на индустрията“, коментира Ма Дзихуа, експерт по телекомуникационната индустрия.

По думите му, „въпреки многогодишните репресии от страна на САЩ, китайската индустрия за чипове не спря да се развива, а вместо това нараснала бързо“. „Продължаващото увеличаване на инвестициите на страната допълнително ще повиши доверието в индустрията и също така ще накара САЩ да осъзнаят необходимостта да се откажат от кампанията си“, добавя експертът.