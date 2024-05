Гвоздейков: Пускането на бързи влакове между София и Истанбул е приоритет

Пускането на високоскоростни влакове между София и Истанбул е приоритет, който ще се реализира с напредъка в модернизацията на жп инфраструктурата в България и Турция. Това бе общото мнение на срещата на служебния министър на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков и новия посланик на Турция у нас Мехмет Саит Уянък, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Министър Гвоздейков посочи, че първо ще може да стартира жп маршрут Пловдив – Одрин, тъй като модернизацията в българския участък е най-напреднала.

Георги Гвоздейков и Саит Уянък подчертаха, че трябва да се ускори работата по втория железопътен граничен преход между България и Турция по линията Ямбол-Лесово-турска граница. Неговото функциониране може да облекчи сериозно трафика през съществуващия железопътен пункт Свиленград – Капъкуле.

Двамата обсъдиха въздушната свързаност между България и Турция, както и възможностите за откриване на нови линии. „Очакваме България да бъде приета скоро в Шенген и по суша, което ще облекчи и турската страна, тъй като товарите ще преминават по-бързо през България до Европа“, каза българският транспортен министър.

По време на разговора двете страни декларираха, че двустранното сътрудничество ще бъде надграждано, като се използва пълният потенциал на всички видове транспорт.