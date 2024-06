Интервю с Ивона Гаврилова, Senior Recruitment Manager в Paysafe. С над 9 години опит в сферата на човешките ресурси, в настоящата си роля Ивона съчетава двете сфери на нейните интереси – „Психология на рекламата“ и „Трудова и Организационна психология“, тъй като отговаря за Employer Branding инициативите в Paysafe. През годините екипът й печели редица награди, свързани с Employer Branding активности, сред които първо място в категория „Иновации в подбора“ с проекта си „Paysafe 360 Virtual Java Hunt: The Return of the Bit“ в Employer of Choice Awards.

- Каква е основната мотивация зад усилията за ребрандиране на Paysafe и каква е визията на компанията?

- Обновяването на идентичността и визията на Paysafe показват еволюцията на компанията ни и трите основни направления, които са в основата на новия ни бранд. Първото беше свързано с желанието ни да вдъхнем нова енергия на организацията, да засилим динамиката и ентусиазма във всичко, което правим. Втората посока имаше за цел да илюстрира стратегическата промяна в развитието на компанията, обоснован от търсенето и нуждите на потребителите. И не на последно място, искахме да изразим по-ясно себе си, кои сме и защо съществуваме.

Новият ни бранд, който влезе в сила през февруари тази година, ни помогна да обясним по-ясно на всички заинтересовани страни нашите ценности, посока на развитие, амбиция и желание за нови постижения.

- Как Paysafe планира да използва новата си визуална идентичност за утвърждаване на своята корпоративна култура и стимулиране на иновациите и креативността в екипа?

- Новата визуална идентичност дава възможност за споделяне на нови идеи, подходи и инициативи. Креативността винаги е била ключова в Paysafe, но сега повече от всякога се стремим към генериране на нови идеи и засилване на вътрешно екипната колаборация. Светът на плащанията се трансформира, начинът ни на работа – също.

Paysafe дава достъп до забавления със силата на безопасните плащания, което се отразява и в отношенията ни вътре в компанията и в начина ни работа – всичко започва тук.

- Очаква ли се да се промени по някакъв начин и културата в екипа?

- В екипите ни предстоят трансформации, за които всички се вълнуваме. Част от отговорностите в някои отдели ще бъдат споделени с други екипи, което очакваме да доведе до оптимизация на процесите и до по-засилена колаборация. Една от предстоящите инициативи е създаването на HR Excellence екип в България, който да подкрепя работата на HR екипа глобално – това ще унифицира процесите ни на работа на глобално ниво и ще засили връзката между различните локации. Досега акцентът в България беше много силен и се фокусирахме върху локалните дадености, новото, което предстои е да погледнем по-глобално, да споделим добрите практики и да придобием нови умения и експертиза. Това съответно ще окаже влияние и върху културата – ще станем още по-отворени към новото и различното и ще открием нови силни страни. Заедно.

- Какви са плановете на Paysafe за развитие на екипа в България? Какви са позициите, за които търсите най-много хора?

- Paysafe продължава да се развива с бързи темпове – в момента в България имаме над 90 отворени позиции. Предлагаме възможност за работа на хора с различен профил – финансисти, софтуерни инженери, специалисти, владеещи чужди езици, експерти в сферите на киберсигурността и оценката на риска. По-различното тази година са по-големият брой активни роли за отдел човешки ресурси – свързани с предстоящата оптимизация, която споменах. Както винаги, бих насърчила всеки, който има интерес към света на разплащанията, да се свърже с нас – имаме голямо разнообразие от позиции – дори към даден момент да нямаме подходяща роля, бихме могли да обсъдим потенциални бъдещи възможности.

- Кои са основните предимства на компанията като работодател?

- Това, което отличава Paysafe като работодател е, че предлага сигурността и стабилността на голямата корпоративна фирма, но с духа и лекотата в комуникацията на start-up компания. Културата ни е насочена към колаборация и оптимизиране, което позволява всеки присъединяващ се към Paysafe да има комфорта да работи с професионалисти, на които може да разчита на 100%. Силно вярваме, че единственият грешен въпрос е този, който не е бил зададен, така че навлизането в новата роля и организация да е максимално леко за всички страни в този процес.