Институтът по тютюна и тютюневите изделия увеличава научноизследователския си капацитет с нова апаратура

Освен прецизни измервания на вредните емисии в цигарения дим, новата апаратура дава възможност за измервания и на съставките в аерозолите от вейпинг продукти и от нагреваем тютюн с устройства за нагряване

Нова модерна апаратура за тестване и измерване на нивата на вредни вещества в цигарения дим беше инсталирана в Института по тютюна и тютюневите изделия в Марково, Пловдив. 5-каналната линейна пушална машина и анализаторът за въглероден окис(1) са производство на световноизвестната фирма за машини и съоръжения в сектор тютюн „HAUNI“, част от групата „Кьорбер“, Германия.

"Hauni LM5“ е пушална машина, която предстои да бъде сертифицирана по ISO стандартите в съвсем скоро време, като тя осигурява възможност за тестване и чрез други интензивни режими на пушене, тъй като позволява дефиниране на настройките. Нейната основна функция е прецизно тестване и измерване на емисиите в цигарения дим, но, за разлика от досегашната налична ротационна машина, с новата машина могат да се тестват вейпинг продукти, както и да се монтират специфични приставки за устройства за нагряване, с помощта на които да се събират и измерват съставките на аерозоли от нагреваеми тютюневи изделия.

Линейна пушална машина Hauni LM 5

„Hauni LM5“ е идеалната апаратура за научно-изследователски изследвания в нашия Институт, за разработване и изпълнение на задачи, свързани - както с определяне на контролираните компоненти в тютюневия дим – катран, никотин и СО, така и за анализ на други специфични компоненти в дима - летливи органични компоненти, ароматни амини, полициклични ароматни въглеводороди, феноли и др.“, заяви доц. д-р Мария Къшева, директор на Института по тютюна и тютюневите изделия и допълни: „Новата апаратура дава възможност за осигуряване на контролиран въздушен поток заедно с анемометър за определяне на скоростта му, също за използване на стъклено влакнести филтри, импингери и електростатични уловители, както и системи за събиране на различни газообразни фази, устройство за определяне на обема на всмукване и възможност за определяне на профила на всмукването.“

СО анализатор Hauni С 24-2

CO анализаторът „Hauni C 24-2“ е другото попълнение в Института, разработен за автоматично определяне на съдържанието на въглероден окис (CO) в газова фаза на тютюневия дим. СО е един от най-опасните компененти на цигарения дим, за който, заедно с катраните и никотина, в Европейския съюз са определени максимално допустими нива в една цигара. С новия апарат, научно-изследователската работа на Института ще бъде улеснена, а така също и мотивираща за най-младите попълнения на научния екип.

От Института заявиха, че новата апаратура ще допринесе за включването на техните експерти и научни специалисти в много повече международни проекти и проучвания, както и за членство в повече авторитетни европейски и международни експертни групи за изследвания на токсичните вещества във всякакви газообразни фази от пушене или други форми на употреба на тютюневи или никотинови изделия. Но за екипа на Института най-ценната новост е това, че апаратурата вече е приспособима чрез специални приставки за целите на измерване и на някои ключови вещества в други газови фази, различни от цигарения дим, като парата и аерозолите от вейпинг продукти и тютюн с нагряване. „Макар че световната научна общност все още очаква установяването на нови стандарти за измерване на съставки на аерозолите, тестовите задачи за вътрешни цели, ще ни дадат възможност да извършваме сравнителни анализи между емисиите на различните тютюневи и никотинови продукти“, съобщи доц. д-р Мария Къшева.

В ситуацията на бързо навлизащи нови тютюневи и никотинови изделия на нашия и на европейския пазар, младите учени от Института с радост посрещат новината, че ще имат възможност с новата апаратура да се запознаят отблизо с химията на аерозолите от новите категории продукти, което се счита ключово в сравнителния анализ с цигарения дим и ще даде по-добро разбиране на учените, в помощ и на законодателите и регулаторите по контрола на тютюна в България.

Лабораторния комплекс за изпитване към Института по тютюна и тютюневите изделия е член на GoToLab(2) - европейската мрежа на държавните лаборатории, на TobLabNet(3) - глобалната мрежа на лабораториите на СЗО, и участва в международно сътрудничество в Програма 5 на JATC(4) – Съвместно действие за контрол на тютюна на Европейската комисия, както и участва в множество проекти, включително и в EUCS(5) - европейско междудържавно проучване за анализ на дима за 2024 г.

През 2024 година ИТТИ беше отличен с две награди - за постижения в научно изследователската дейност на "Фермер на Тракия 2023", а проф. Христо Бозуков бе награден за приноса си в приложната аграрна наука от Българската асоциация за растителна защита /БАРЗ/.

(1) 5 канална линейна пушална машина със СО анализатор по обявена обществена поръчка по Административен договор № РД 50-150 / 22.05.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ BG06RDNP001 – 1.004, номер на проекта BG06RDNP001 – 1.004-0013.

(2) Network of European governmental laboratories for tobacco and tobacco products

(3) Global network of tobacco industry independent laboratories of WHO

(4) Join Action of Tobacco Control

(5) Еuropean Collaborative Study on Cigarette Smoke Analysis 2024