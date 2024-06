6 планети се подредиха в права линия в утринното небе днес (Видео, снимки)

Шест планети - Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – се подредиха в права линия в утринното небе над Земята. Това рядко събитие изуми звездобройците, които имаха невероятната възможност да ги наблюдават на 3 юни.

Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун образуваха повече или по-малко права линия в нощното небе, пише scitechdaily.com.

Астрономите бързат да отбележат, че подреждането е лека илюзия, като се има предвид силно различаващият се елиптичен път на орбитата на всяка планета около Слънцето. Но необичайната подредба се оказа наистина пленителна.

Планетарното подреждане вероятно се виждаше най-добре 30-60 минути преди изгрева на Слънцето, гледайки на изток от тъмна, висока наблюдателна точка с минимално светлинно замърсяване и безпрепятствен изглед към целия хоризонт.

„Ако се намирате някъде в космоса, а не на Земята, тези планети изобщо няма да изглеждат подравнени", казва д-р Алфонс Стърлинг, астрофизик в Центъра за космически полети „Маршал" на НАСА в Хънтсвил, Алабама.



„Не е необичайно да видим две или три подредени, но шест от тях да се подредят по този начин е необичайно“, добави той.

Съвети за наблюдение на планетарното подравняване

Марс и Сатурн могат да бъдат разпознати с просто око, а Меркурий и Юпитер може да бъдат забелязани близо до хоризонта. За да се добавят Нептун и Уран към състава обаче е необходимо използването на телескоп или мощен бинокъл.

„Можете да ги видите в общи линии навсякъде, където няма голямо светлинно замърсяване. Просто трябва да имате ясен изглед на изток. Юпитер и Меркурий се присъединихя последни, изгрявайки точно над хоризонта. Не е възможно да видите шест ярки точки, подредени една до друга. При най-добри обстоятелства можеше да видите Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн. За останалите ще ви е необходим бинокъл или телескоп“, каза казва Стърлинг.

Бъдещи възможности да видите това рядко събитие отново

Съвпаденията на шестте планети се случват рядко, в зависимост от орбитата и позицията на всяка планета, гледана от Земята. Всъщност може да станем свидетели на бис в края на тази година. Същото подреждане на шестте планети може да се види в предобедните часове на 28 август и отново на 18 януари 2025 г.



Това със сигурност е по-често срещано явление от пълното подреждане на планетите, при което всички осем планети в нашата Слънчева система се подреждат в права линия. Като се имат предвид всички участващи фактори, включително орбиталната равнина, скоростта и разстоянието на всяка планета, изчисленията сочат, че ще са необходими повече от 300 милиарда години, за да се случи само веднъж.

Това е по-дълго от предполагаемия живот на нашата звезда, така че не чакайте, пише bTV.