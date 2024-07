Новите телефони имат всичко и могат да правят всичко

През 2019 г. Samsung представи за първи път сгъваеми телефони. И ако тогава те може да са се видели на някого просто като авангардно технологично решение, днес са изключителни устройства, които съчетават мултифункционалност и модерен дизайн.

Доказателство за това са Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, които имаха световна премиера на 10 юли. Те показват колко далеч са стигнали от Samsung в технологиите.

Елегантен аристократизъм

Дизайнът на новите устройства е силно променен. Накратко може да се опише като елегантен аристократизъм - прав ръб и симетрична конструкция в най-тънката и лека серия Galaxy Z. Новото съотношение на предния екран на Galaxy Z Fold6 осигурява повече удобство при писане и преглеждане на съдържание, да не говорим за подобрения захват при сгъване.

Към това трябва да се добавят множество цветови опции на двата модела - розово, синьо, мента, жълто, сребристо и тъмносиньо.

Това е най-издръжливата серия Galaxy Z досега, защото има двойната панта и подсилен сгъваем ръб за по-голяма устойчивост на удари. "Тайната" е в нов слой от неодим - материал, проектиран да бъде гъвкав, но, ако ударите екрана по-силно, го прави по-устойчив. Серията Galaxy Z е оборудвана и с рамка Armor Aluminum и стъкло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Много, ама наистина много умни

Ако има нещо, което истински впечатлява в новата серия Galaxy Z, това е напълно новото ниво на изкуствен интелект.

Galaxy Z Fold6 с функцията Note Assist предлага превод, обобщение на информацията и автоматично форматиране за лесно водене на бележки. Transcript Assist позволява транскрипция, превод и обобщение на гласови записи директно в Notes. Composer от Samsung Keyboard пък генерира текст на базата на ключови думи за имейл и социални мрежи, съобразен с обичайния стил на писане.

Sketch to Image дава възможност за изключително детайлни произведения на изкуството с опциите за генериране на изображение, докато просто рисувате върху снимка. А чрез сътрудничеството с Google приложението Google Gemini предоставя асистент, който помага при учене, писане или планиране. Circle to Search with Google пък е вече познат начин за търсене от серията Galaxy S24, с който - за секунди имате резултати с изображения и описания в Google. Но с формфакторът на сгъваем смартфон като Galaxy Z Fold6 получавате дори повече – да кажем, че търсите какво е ястието, което виждате на масата по време на пътуване в чужбина. С еднo ограждане получавате от едната страна на екрана информация кое е ястието и снимки, а в другата половина на екрана какво съдържа, както и стъпките, които да следвате за да го приготвите.

Interpreter предлага нов режим за разговори - чрез него и двете страни наблюдават превода на основния и външния екран. Има възможност и за еднопосочен превод - много полезно при лекция или презентация на чужд език. А какво да кажем за Live Translate, който превежда телефонни разговори директно на устройството в реално време. Сега вече може да го прави и за популярни приложения като Google Meet, Instagram и Line.

Google Gemini app е напълно интегриран в новата Galaxy Z серия и представлява личен асистент. Само плъзгаш пръст по ъгъла на екрана или казваш Hey Google и можеш да активираш функционалностите. Например да се планира пътуване с информация за полетите и хотелската резервация, най-интересните забележителности и най-удобния начин да стигнеш до тях. Ray Tracing пък гарантира реалистична графика при гейминг на 7,6-инчовия екран.

Galaxy Z Flip6 ще ви изненада повече от приятно с предния екран FlexWindow, защото ще боравите с функции, без да се отваря устройството. Има съобщения с шаблонни отговори от Suggested replies и дори предложения за конкретен отговор. FlexWindow осигурява достъп до Samsung Health и да се подбере следващата песен на музикалния контролер.

Photo Ambient позволява смяна на тапета в зависимост от времето и атмосферните условия. Може да се създава и унифициран изглед — например да се премести часовника и да се смени цветът на рамката, за да бъдат в синхрон с фоновото изображение.

Не се притеснявайте - правят сами най-добрия кадър

Вечното притеснение дали сме направили най-добрата снимка вече отпада. FlexCam автоматично предлага най-доброто кадриране за снимката, като разпознава обекта, приближава или отдалечава преди да направи нужните настройки.

ProVisual Engine разгръща креативността в максимална степен, използвайки новия 50MP широк сензор и 12MP ултраширок, а с помощта на Super HDR, вече е възможно да се заснеме перфектната снимка при всякакви условия.

Nightography е подобрен с video HDR за впечатляващи видеа дори и при слаба светлина. Функцията за нощни снимки сега е достъпна в Instagram с опция за споделяне директно. Generative Edit пък дава възможност да се премести или премахне обект от снимка.

Екстрите не свършват с това. ProVisual Engine разгръща креативността в максимална степен.

Чудесна работа при редактиране на изображения върши Photo Assist, а Portrait Studio създава различни стилове за творческа изява. А с Instant Slow-mo можете да забавите видео - например, ако заснемете кратко видео как приятелка отмята косата си или как детето ви скача в басейна, по време на възпроизвеждане на клипа на телефона може да се радвате на момента на забавен каданс.

По-издръжливи

Притесненията за живота на батерията също отпадат, времето за ползване е по-дълго благодарение на хардуерна и софтуерна оптимизация. Към това трябва да се добави 1,6 пъти по-голямата охлаждаща камера на Galaxy Z Fold6 и използването на такава за първи път в Galaxy Z Flip6.

Без компромис за сигурността

Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 са подсигурени със Samsung Knox - най-високата степен на защита на важна информация, която да спре нерегламентиран достъп. Разпознава заплахи в реално време. Enhanced Data Protection предлага цялостно криптиране на информацията. Новата Galaxy Z серия е подсигурена и от Knox Vault, Security&Privacy Dashboard, AutoBlocker, пароли, Secure Wi-Fi и Private Sharing в Quick Share.

Еко и устойчиво бъдеще

С най-новата Galaxy Z серия Samsung продължава да надгражда обема на рециклирани материали. Това са първите модели на компанията, които идват с компоненти от рециклирано злато и мед. По-рано тази година Samsung включи рециклирани материали като кобалт и редки земни елементи в серията Galaxy S24, като всички те могат да бъдат открити и в Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, заедно с рециклирана пластмаса, алуминий и стъкло. Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 имат опаковка, произведена от 100% рециклиран хартиен материал и с предвидени 7 обновления на операционната система и 7 години обновления на сигурността.

Интелигента грижа за здравето

Заедно с Galaxy Z Fold6 и Galaxy Flip6 Samsung добавя към екосистемата и новите носими устройства Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra. С тях имате интелигента грижа за здравето и още по-пълноценно уелнес изживяване.

Чрез Galaxy AI с тях получавате индивидуални данни и персонализирани здравни решения. Galaxy Watch7 подобрява максимално състоянието чрез персонализирани тренировки заедно с интелигентни възможности за проследяване здравните показатели и профилактика. Galaxy Watch Ultra пък е най-ефективният смартчасовник на Samsung досега – подходящ най-вече за любителите на екстремните изживявания.

Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 са налични за предварителна поръчка до 23 юли в партньорската мрежа на Samsung. Ако закупите Galaxy Z Flip6 и върнете стар телефон, ще получите 300 лв. отстъпка. Ако закупите Galaxy Z Fold6 и върнете стар телефон, ще получите 350 лв. отстъпка. Повече информация: https://www.samsung.com/bg/pre-ordergalaxy/