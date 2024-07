Вижте как ще изглеждат новите влакове за метрото в София

Чешкият производител Skoda Group (Шкода Груп) публикува снимки от напредъка по изграждането на новите 8 влака за софийското метро. Снимките бяха качени на официалната им страница във фейсбук.

На тях се вижда готовата метална конструкция на вагоните, която очаква талигите и оборудването на салона. От Skoda обещават влакове съвсем скоро да "подобрят ежедневното пътуване на безброй пътници в българската столица".

Очаква се осемте влака да пристигнат в депо "Обеля" до края на 2026 година. Засега е предвидено те да обслужват линии М1, М2 и М4, съобщиха от "Спаси София".