Проучване: Най-известните модни марки нямат план за справяне с вредните емисии

Според проучване, почти четвърт от най-големите модни марки в света нямат публичен план за справяне с въглеродните емисии.

Модната индустрия може да бъде причина за повишени нива на замърсяване. Редовно се откриват вредни химикали във водите, намиращите се в близост до фабриките. Освен това индустрията е притеснително голям източник на замърсяване. Една от причините е насърчаването на прекомерната консумация породена от бързата мода.

Отчетът ,,What Fuels Fashion?", публикуван на 1 август, анализира и оценява 250 от най-големите модни марки и производители в света на базата на публичното оповестяване на техните климатични цели и действия.

Изследователите оценяват 70 различни критерия за издръжливост, като емисионни цели, прозрачност по веригата за доставки и дали се използва възобновяема енергия за работата във фабриките, за да присъдят на фирмите процентен резултат.

Някои от най-известните компании получават резултат от 0% в доклада, което означава, че не са изложили достатъчно информация за това как са планирали за премахнат вредните емисии от техните производствени вериги. Други известни марки отбелязват резултати от 3%.

Само четири от всичките 250 фирми, подложени на проверка от Фешън Революшън, срещат целите за намаляване на емисиите, поставени от ООН.

Изследването открива, че само 117 от всичките 250 марки са с поставени цели за декарбонизация. От тези, 105 са приложили и актуализации по процеса им. Въпреки това, от тях, 42 са повишили емисиите си спрямо данни от началото на годината.

Според данните от изследването, 86% от компаниите нямат публично обявена цел за редуциране на употребата на въглища. 94% пък нямат публично обявени цели за употреба на възобновяема енергия. По-малко от половината фирми демонстрират прозрачност за източниците, от които си набавят енергия, било то за въглища, газ или възобновяема енергия.

Разпространено е притеснението, че индустрията произвежда прекалено много дрехи, голям брой, от които накрая се озовават на сметището. В изследването е посочено, че в това отношение има проблем с поемането на отговорност. 89% от фирмите не разкриват какво количество дрехи произвеждат годишно.

Хората, работещи по веригата за доставки по целия свят, често са на водещо място при климатични кризи. Бангладеш, която е сред най-големите производители на текстил, се сблъсква с все по-тежки наводнения, което поставя работниците в риск.

Оценките предполагат, че подобни екстремни климатични промени, като топлинни вълни и суша, могат да премахнат близо 1 милион места от сектора, пишат от The Guardian.

3% от модните производители се представили данни за опитите си да подкрепят финансово работниците си, които са засегнати от климатичната криза. Авторите на проучването призовават компаниите да вземат мерки и да защитят тези, които често получават заплати, поставящи ги на границата на бедността, за да изработват продуктите им.

„Ако инвестират поне 2% от приходите си в чиста, възобновяема енергия и ако подкрепят, и повишават качеството на работниците си, модните производители могат едновременно да овладеят влиянието на климатичната криза и да редуцират бедността и неравенството в предприятията си.", казва Мейв Галвин, директор на глобалната политика във Фешън Революшън.



„Климатичният срив може да бъде избегнат, защото имаме решението. Големите модни производители със сигурност могат да го постигнат."