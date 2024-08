Индия успешно изстреля спътник за наблюдение на Земята (Видео, снимки)

Индийската организация за космически изследвания (ISRO) успешно изстреля лека ракета-носител Ес Ес Ел Ви-Ди 3 (SSLV-D3, Small Satellite Launch Vehicle) при третия й и последен експериментален полет, носещ сателита за наблюдение на Земята EOS-08, предаде Синхуа. Спътникът ще измерва въздействието на ултравиолетовата радиация. Индия успешно изстреля спътник за наблюдение на Земята Снимка: Twitter/@isro

Изстрелването бе предавано на живо от индийските телевизионни канали.

Ракета-носител Ес Ес Ел Ви-Ди 3 излетя от космодрума на остров Шрихарикота в югоизточната част на страната.

„Това е третият полет на Ес Ес Ел Ви, който е успешен. Ес Ес Ел Ви - Ди 3 изведе EOS-08 в орбита", се казва в кратко изявление на ISRO, публикувано в социалните мрежи. Това е успешното приключване на проекта за създаване на Ес Ес Ел Ви-Ди 3. Сега вече тя ще бъде произвеждана за търговски мисии".

Сателитът EOS-8 ще наблюдават вулканичната активност и ще измерва въздействието на ултравиолетовата светлина. Планира се получените данни да помогнат за разработването на инструмент за измерване на ултравиолетовата радиация, на която са изложени астронавтите по време на мисия и какъв е рискът да се разболеят от рак, пише БТА.