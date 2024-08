Най-голямото изложение за компютърни игри в света започва в Кьолн

В германския град Кьолн днес започна най-голямото изложение за компютърни игри в света - "Геймском" (Gamescom), като снощи над 4000 зрители се включиха в откриващото събитие, предаде ДПА.

Показани бяха елементи от нови игри като "Kingdom Come: Deliverance II", "Call of Duty: Black Ops 6" и "Dying Light: The Beast", предоставяйки на феновете поглед към бъдещите издания.

Тази сутрин отварят врати няколко изложбени зали, които ще дадат достъп до щандовете на различните компании от сектора.

"Геймском" е открито за широката общественост събитие, за което могат да се закупят билети. Билетите за събота вече са разпродадени. Тазгодишното издание ще приключи в неделя.

Ежегодното изложение привлича стотици хиляди геймъри в Кьолн. Присъстват и много представители на компании от бранша, надяващи се да установят контакти и да сключат сделки, докато феновете имат възможност да изпробват нови игри.

Миналата година с павилиони се представиха 26 държави и региони, а тази година те са 37.

За тазгодишното издание са регистрирани над 1400 изложители от 64 държави, което е увеличение с 15 процента в сравнение с миналата година, когато изложението посрещна 320 000 посетители от целия свят.

Въпреки всички световни кризи браншът е настроен оптимистично, отбелязва германското издание "Виртшафтсвохе". Според анализ на консултантската компания Пи дабъю Си (PwC) световният оборот на сектора може да нарасне от сегашните 262 млрд. долара до 312 млрд. долара до 2027 г., най-вече благодарение на устойчивия висок растеж в Азия.

Наред с успехите обаче има и негативни сигнали, които хвърлят сянка на съмнение върху прогнозите от последните години.

Някои тенденции например биха могли да влошат иновационната сила на икономиката като цяло в дългосрочен план.

През последните години приложенията за мобилни устройства са основната движеща сила за увеличаването на приходите на пазара на игри, като мобилните игри представляват най-голямата единична позиция на общия глобален пазар, възлизаща на 87 милиарда долара през 2023 година. Възможно е обаче тази тенденция да е достигнала връхната си точка, според анализаторите.