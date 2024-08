Космическата сонда "Джус" извърши историческо близко прелитане край Луната и Земята (Видео, снимки)

Космическата сонда "Джус" извърши първото в историята близко прелитане край Луната и Земята, за да улесни пътуването си до Юпитер, предадоха АФП и ДПА, позовавайки се на Европейската космическа агенция (ЕКА).

Благодарение на маневрата сондата, изстреляна през април миналата година, е преминала близо до Луната на 19 август малко след 21:00 ч. по Гринуич, преди да прелети над Югоизточна Азия и Тихия океан на следващия ден малко преди 22:00 ч. по Гринуич на височина само 6840 километра. ✅ Science and Technology in News :

"Mission JUICE" (Jupiter's Icy Moons Explorer) 🚀.

- by ESA( European Space Agency)

- Timeline : 8 years.#juicemission #Space



“Mission JUICE” (Jupiter’s Icy Moons Explorer) 🚀.

- by ESA( European Space Agency)



- Timeline : 8 years.#juicemission #Space



Follow 👉🏻 @avijeet_writes pic.twitter.com/yMEL9U63E1 — Avijeet |Content & Growth Consultant 🚀|UPSC Talk (@avijeet_writes) April 13, 2023

По време на близките прелитания сондата е направила снимки с бордовите си камери и е събрала научни данни с осем от десетте си инструмента, съобщи ЕКА от оперативния си център в Дармщат, Германия.

"Прелитането с гравитационна помощ беше безупречно, всичко мина безпроблемно и ние бяхме развълнувани да видим как "Джус" се връща толкова близо до Земята", каза Игнасио Танко, ръководител на операциите на мисията, цитиран от ДПА.

Операцията се състои в преминаването в близост до небесно тяло, за да се използва гравитационното му привличане - естествена сила, която отклонява траекторията на космическия апарат и променя скоростта му, като я ускорява или забавя.

Ракетата-носител "Ариана 5", с която сондата "Джус" беше изстреляна в космоса, не е достатъчно мощна, за да я насочи директно към най-голямата планета в Слънчевата система, отстояща на около 800 милиона километра от Земята. 8yrs to reach Jupiter!



Launched today, #JUICEMission , the 1st European #space endeavour to #jupiter will take 8yrs (July 2031) to reach there & study 3 of Jupiter’s icy moons, oceans below& explore potential for human life



6-ton craft launched by @esa #Ariane5 #rocket pic.twitter.com/JuxkfsruR9 — Sidharth.M.P (@sdhrthmp) April 14, 2023

Многобройни космически мисии вече са използвали този метод, известен като гравитационно подпомагане, но прелитането край Луната в комбинация с това край Земята е "първото в света", отбелязват от ЕКА. "Джус" прави снимки на Луната СНИМКА: Twitter/ @ESA_JUICE "Джус" прави снимки на Луната СНИМКА: Twitter/ @ESA_JUICE

Извършвайки маневрата, сондата "Джус" се е ускорила леко, докато се е плъзгала край Луната, след което по-рязко е забавила скоростта си при преминаването близо до Земята, и най-вече е променила посоката си към Венера, която ще достигне през 2025 г.

След това "Джус" ще се върне към Земята за две прелитания през 2026 и 2029 г., преди да достигне Юпитер през юли 2031 г. Тогава сондата ще може да наблюдава ледените му луни Европа, Ганимед и Калисто в търсене на среди, благоприятни за появата на извънземен живот, пише БТА. "Джус" прави снимки на Земята СНИМКА: Twitter/ @ESA_JUICE

Маневрата между Луната и Земята беше осъществена благодарение на малки корекции на траекторията в месеца, предшестващ прелитането край двата небесни обекта. Тя също така предостави възможност за тестване на инструментите на сондата, които ще бъдат използвани за наблюдение на луните на Юпитер.

ЕКА определи маневрата като "рискова по своята същност", но посочи, че тя спестява на мисията известно количество гориво. Това означава, че "Джус" ще разполага с допълнително гориво в сравнение с първоначалния план, за да се доближи до луната на Юпитер Ганимед.

"Благодарение на много прецизната навигация на екипа по динамика на полета успяхме да използваме само малка част от горивото за този полет. Така ще разполагаме с резерви, които пазим за черни дни или за удължаване на научната мисия, след като стигнем до Юпитер", каза още Игнасио Танко. 🌏🛰️ At this time we expect #ESAJuice to have reached closest approach to Earth, at just 6840 km.

We will receive confirmation tomorrow morning, when communication is resumed with the spacecraft.

Stay tuned for updates in the morning 👋



We will receive confirmation tomorrow morning, when communication is resumed with the spacecraft.



Stay tuned for updates in the morning 👋 pic.twitter.com/1Ob4GpGeRp — ESA's Juice mission (@ESA_JUICE) August 20, 2024

Когато през 2031 г. достигне Юпитер, сондата "Джус" ще направи 35 прелитания на трите големи луни - Ганимед, Калисто и Европа, преди да се насочи към орбита около Ганимед.

Мисията около Юпитер е планирана да продължи между 2031 и 2035 г.