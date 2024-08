Разработиха метод за добиване на вода от лунна почва (Видео, снимки)

Учени в Китай разработиха метод, чрез който могат да се произведат поне 50 кг вода от един тон лунна почва. Според техните твърдения, този пробив може да даде път на хората да се заселят на Луната, пише "Индепендънт".

Предишни мисии на Луната, които изследват именно лунната почва, разкриват, че на земният спътник има големи количества вода. Съдържанието е определяно като много ниско, вариращо между 0.0001 и 0.02%. Chinese scientists have developed a method to produce water on the Moon using lunar soil. By heating lunar regoliths, rich in hydrogen, they can create water through a reaction with iron oxides. At temperatures over 1,000 degrees Celsius, the soil melts and releases water vapor.… pic.twitter.com/RbAjqpdh4n — China Takeaway (@China24Official) August 22, 2024

Проучването, което е публикувано в списанието „Дъ Иновейшън", описва нов метод, чрез който потенциално могат да бъдат произведени близо 100 половинлитрови бутилки вода от 1 тон лунна почва.

Учените показват как, чрез награвяне на лунен реголит на температура над 270°C, посредством кръгли огледала, всеки грам от лунната почва може да помогне да се генерира вода.

Друг стоманен минерал, който може да бъде открит на Луната, улавя водорода в своята специфична химична структура, състояща се от нанометрични тунели, пише още в проучването. Chinese researchers have discovered a way to extract water from #lunar soil, potentially producing 76 kg of water per ton - enough for 50 people daily! This innovation provides a theoretical basis for building research and space stations on the moon. #LunarWater #SpaceExploration pic.twitter.com/KruZ65e79J — CGTN Europe (@CGTNEurope) August 22, 2024

Ако към минерала се имплантира водород от слънчевия вятър, могат да бъдат произведени между 51 и 76 мг. вода за 1 грам разтопена лунна почва, казват изследователите.

Този водород служи още като „значителен ресурс" за произвеждането на вода на Луната, отбелязват учените.

В по-широк план, новият метод може да помогне да бъдат произведени близо 50 кг вода, съобщават участващите в проучването в изявление.

Според учените, методът „демонстрира за пръв път" свойството на водорода, съдържащ се в лунната почва, „да произвежда значителни количества вода, особено когато реголитът е разтопен на висока температура или е подложен на електронно облъчване.

Според тях, това количество вода ще бъде достатъчно, за да покрие дневния прием на 50 астронавти.

Стига да успеят да докажат, че могат да произвеждат годна вода по този начин, тя може да бъде използвана не само за пиене, а и за напояване на растения за бъдещи мисии. Researchers find method to produce water on moon



Chinese researchers have developed a new method that could produce massive amounts of water through the reaction between lunar materials and hydrogen found in surrounding lunar soil. pic.twitter.com/n8sVrseLbS — China Scientist (@ChinaSciAwards) August 23, 2024

Последните открития предоставят значителни наблюдения над водните проучвания на Луната. Освен това дават информация и за конструкцията на лунни изследователски станции, добавят изследователите.

„Работата ни осигурява новаторски поглед над водната продукция на Луната, посредством реакцията между водорода и лунните материали", пишат те.