"Спейс Екс" отлага първата космическа разходка заради теч на хелий (Видео, снимки)

SpaceX съобщи, че отлага с поне 24 часа старта на първата частна космическа мисия, включваща космическа разходка, която трябваше да излети от Флорида днес, поради „теч на хелий".

Този полет щеше да бъде исторически, тъй като за първи път частни пътници щяха да могат да напуснат своите модули и да пътуват в космоса, защитени само от скафандрите си, предаде АФП.

Но „екипите на SpaceX разглеждат по-отблизо изтичането на хелий на земята", пише компанията на Илон Мъск в X. Хелият е незапалим газ, който обикновено се използва за повишаване на налягането в ракетните горива. An incredible amount of work has gone into this historic mission by an amazing team.



We are triple-checking everything to make sure there is nothing more we can do to improve crew safety. — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2024

Поради това мисията, наречена „Поларис Дон", е отложена с 24 часа, за 03:38 ч. местно време на 28 август във Флорида. Излитането може да бъде отложено отново, или по-късно на същия ден, или по същото време на 29 август, предупредиха от SpaceX.

Четирима души ще имат шанса да бъдат първите частни пътници, които ще напуснат за момент космическия кораб. Нов крайъгълен камък за комерсиалното изследване на космоса, пише "Нова".

Двама от бъдещите пътници са служители на SpaceX - Сара Гилис и Анна Менон, придружени от командира и американски милиардер Джаред Айзъкман и пилота Скот Поти, който е близък до бизнесмена.

Айзъкман вече е летял в космоса през 2021 г. на борда на друга наета от него мисия на SpaceX - Inspiration4, за която е бил обучен от Гилис. More photos from Polaris Dawn and SpaceX’s full rehearsal of launch day activities → https://t.co/zktZ1R453H pic.twitter.com/0yHIya7fJP — Polaris (@PolarisProgram) August 25, 2024

Четиримата астронавти са преминали през интензивна подготовка за тази петдневна мисия. Предвижда се излизането им в открития космос да бъде излъчено на живо.